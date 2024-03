BBB 24: Giovanna comenta atritos com brother: "Incapacidade de saber conversar"

Giovanna conversou com MC Bin Laden sobre os atritos que os dois tiveram no BBB 24: "Você tem que dar uma trabalhada nisso", afirmou

No Quarto do Líder, Giovanna conversou com MC Bin Laden sobre a amizade deles. Os dois chegaram a ficar um tempo afastado após o funkeiro decidir que não queria continuar ficando com a nutricionista, mas depois de uma longa conversa se reaproximaram, tanto que se beijaram durante a última festa.

Durante a conversa, a sister afirmou que eles não se acertariam por causa da postura do cantor, e ele confessou que teve medo de perder a proximidade com ela devido aos atritos que tiveram. "O que mais me preocupava era sair daqui sem ter sua amizade. Achar que era só por conveniência", afirmou Bin.

"Eu sabia que não. A gente ia acabar saindo sem essa amizade por incapacidade sua de saber conversar", respondeu Giovanna, que em seguida aconselhou o funkeiro. "Eu sei que isso é um processo também. Você tem que dar uma trabalhada nisso", disse ela.

Ao ouvir a sister, ele rebateu: "Você tem que saber ouvir também, né? Porque tem uns pontos que você não está totalmente certa", ressaltou. "Eu sei ouvir, posso discordar, mas eu escuto tudo", disparou a nutricionista. "Você tem que saber entender. Ver também os pontos que você erra. Você não é muito fácil de pedir desculpa", retrucou o brother. "Não é que eu tenho dificuldade de pedir desculpa, eu peço desculpa quando eu estou errada. Eu sei reconhecer quando eu estou errada", respondeu Giovanna.

Por fim, Bin Laden falou que os dois só vão ter certeza sobre seus atos quando estiverem fora da casa. "Tem coisas que a gente vai estar certo que a gente vai ver só lá fora. Tem coisas que a gente vai ver que a gente estava errado só lá fora", finalizou.

MC Bin Laden analisa rivais

Na tarde desta quinta-feira, 28, MC Bin Laden conversou com Giovanna sobre os integrantes do Quarto Fada. Deitado em uma das camas do Quarto Gnomo, o funkeiro analisou o comportamento do grupo rival, e afirmou que não vê eles "falando mal de ninguém". Ele ainda falou sobre o grupo se sentir atacado e perseguido, e que essa é a narrativa que o público quer defender. Confira a conversa!