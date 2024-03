BBB 24: MC Bin Laden analisa rivais e dispara: "O público quis defender"

Ao analisar o comportamento dos integrantes do Quarto Fada, MC Bin Laden confessou que não vai ficar surpresos deles serem os finalistas

Na tarde desta quinta-feira, 28, MC Bin Laden conversou com Giovanna sobre os integrantes do Quarto Fada. Deitado em uma das camas do Quarto Gnomo, o funkeiro analisou o comportamento do grupo rival, e afirmou que não vê eles "falando mal de ninguém". Ele ainda falou sobre o grupo se sentir atacado e perseguido, e que essa é a narrativa que o público quer defender.

"Você está sendo você, eu estou sendo eu, falando mesmo o que você acha, o que você pensa, o que você acha. E ali, às vezes, parece que não. Às vezes, a galera é mais história de vidas simples, enxergando um lado bom. É sempre assim, enxergando um lado bom. Eu não enxergo eles como o lado mal, porque eu não vejo eles falarem mal de ninguém. É o que eu vejo, tá? Não estou defendendo, pelo amor de Deus", começou o cantor.

A nutricionista interrompeu o brother e disparou: "Eles falam muito", garantiu a sister. O funkeiro continua: "Eu não vejo eles falando mal, a gente fala mal para caramba. A gente fala muito mal, desde o começo. Só que eu não vejo eles falando mal", ressaltou.

E seguiu: "Eu vejo eles, às vezes, mais cantando o dia todo, brincando, pulando na piscina ali pelados... Limpando mais a casa, fazendo mais comida, sempre mais alegres, se sentindo sempre atacados, perseguidos... Talvez, essa narrativa foi uma narrativa que o público quis defender", opinou ele. "Comprou", comentou Giovanna. "Comprou", concordou.

Bin, então, confessou que não ficará surpreso caso os integrantes do Quarto Fada cheguem na final. "Por isso que eu falo, que nenhum dos cinco ali vai me surpreender se chegar na Final e ganhar. Não vai ser surpresa, por isso eu incluo o Matteus, por isso eu coloco os cinco ali. Essa narrativa que todo mundo têm de igual, que eles são super amigos, super unidos, não é a mesma narrativa daqui desse lado. Você vê que quase ninguém aqui é unido", completou.

Giovanna revela mudança

Após curtir os últimos momentos de sua liderança no quarto especial do BBB 24, da Globo, a sister Giovanna aproveitou para fazer uma mudança significativa dentro do reality show. Ela, que até então dormia no quarto Fada, decidiu se instalar de vez no Gnomo - grupo do qual faz parte.

Como venceu a prova do líder por duas semanas consecutivas, Giovanna já não marcava presença no cômodo há algumas noites e, por isso, decidiu não avisar aos brothers do Fada que estava saindo do local. A affair de MC Bin Laden, então, aproveitou a distração dos adversários na tarde desta quinta-feira, 28, e deixou seus pertences no Gnomo. "Fiz minha mudança, ninguém viu. Era exatamente o que eu queria, que ninguém visse", declarou Giovanna.