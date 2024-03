BBB 24: Brothers pulam sem roupas na piscina

Para celebrar a chegada ao Top 10 do BBB 24, os brothers do grupo Fadas pularam do jeitinho que vieram ao mundo na piscina do reality show

Com a chegada do Top 10 do BBB 24, da Globo, alguns participantes tiveram a ideia de pular sem roupa na piscina do reality show. Os integrantes do grupo Fadas, composto por Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle, pularam na piscina do jeitinho que vieram ao mundo.

O momento inusitado aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, 27, após a visita de Gil do Vigor no programa. Davi teve a ideia e anunciou para os colegas o que ia fazer. Com isso, os amigos se empolgaram e se juntarem a ele na atitude.

Eles saíram correndo pelo jardim e pularam na piscina em clima de alegria e diversão.

Vale lembrar que o BBB 24 já está na reta final. A atração chega ao fim no dia 16 de abril e vai entrar no modo turbo na sexta-feira, 29.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Brasil (@bbb)

DAVI E AS FADAS PULANDO PELADOS NA PISCINA, OS MELHORES DESSE BBB #BBB24#TEAMDAVI 🚗🚗 pic.twitter.com/buHg7barzH — focalize🦭🚗 (@focalizeofc) March 27, 2024

As fadas pularam sem roupa na piscina, mas as câmeras foram cortadas na hora.#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/jTGJCQ56rg — Central BBB (@CentralRedeBBB) March 27, 2024

Gil do Vigor visitou a casa do BBB 24

O ex-BBB e economista Gil do Vigor fez uma visita especial na casa do BBB 24, da Globo, nesta quarta-feira, 27. Ele esteve no local junto com Marcos Veras para a gravação do quadro Invasor e aproveitou para dar um ‘oi' para os confinados.

Ele apareceu na janela da sala da propriedade e deixou os participantes animados com a visita. Inclusive, Alane brincou: “Não vai embora, não… A gente não vai te derrubar não, por favor”.

Quando Gil foi embora, os participantes entraram na casa e encontraram um bilhete escrito por ele. A mensagem dizia: “Oi, gente! Olha aonde eu estou. Meu Top 10, parabéns por terem chegado até aqui. Mas lembrem-se, quem não vigorar está lascado! Um beijo, Gil do Vigor”.