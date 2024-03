Gil do Vigor entra na casa do BBB 24 e deixa recado para os brothers

O ex-BBB Gil do Vigor fez uma visita especial na casa do BBB 24 nesta quarta-feira, 27, e deixou um bilhete para os confinados

O ex-BBB e economista Gil do Vigor fez uma visita especial na casa do BBB 24, da Globo, nesta quarta-feira, 27. Ele esteve no local junto com Marcos Veras para a gravação do quadro Invasor e aproveitou para dar um ‘oi' para os confinados.

Ele apareceu na janela da sala da propriedade e deixou os participantes animados com a visita. Inclusive, Alane brincou: “Não vai embora, não… A gente não vai te derrubar não, por favor”.

Quando Gil foi embora, os participantes entraram na casa e encontraram um bilhete escrito por ele. A mensagem dizia: “Oi, gente! Olha aonde eu estou. Meu Top 10, parabéns por terem chegado até aqui. Mas lembrem-se, quem não vigorar está lascado! Um beijo, Gil do Vigor”.

O Gil do Vigor invadiu a casa do BBB e deixou um recadinho para os brothers. Bia gosta muito de Gil e até imitou um de seus bordões! 🤩 #TeamBeatrizReis#BBB24pic.twitter.com/KJltGvJMpY — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) March 27, 2024

AIIII, BRASIIIIIIL, que momento maravilhoso! KKK Nosso rei da cachorrada @GilDoVigor surpreendeu os brothers do #BBB24 nesta quarta-feira (27) e levou todo o seu regojizo! Espia só o momento que eles notaram o ex-brother dando aquela espiadinha... Que encontro! Além disso, ele… pic.twitter.com/6CPdVNIdbc — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 27, 2024

Gil do Vigor já defendeu Beatriz

O ex-BBB e economista Gil do Vigor se pronunciou nas redes sociais ao ver comentários negativos sobre a vitória de Beatriz na prova do líder de resistência do BBB 24. Os internautas fizeram um movimento na web para detonar a atitude da sister, que não quis desistir da prova para dar a liderança para Davi, mesmo após ele pedir. Com isso, ela foi muito criticada e chamada de egoísta.

Porém, Vigor defendeu Beatriz. Ele contou que não é certo julgá-la neste momento porque era uma prova de resistência e que os dois estão de parabéns por terem ficado por tantas horas na competição.

"Estão jogando hater em uma mulher, no dia internacional da MULHER, apenas pelo fato da MULHER estar resistindo em uma prova de RESISTÊNCIA contra um homem. O Davi está certo em jogar, o BBB é um JOGO, assim como a Bia em ser guerreira. O problema não é com eles dentro da casa e sim aqui fora, gente do céu. Os dois ESTÃO DE PARABÉNS por chegarem tão longe e é isso", disse ele.

Então, Gil ainda falou sobre quando Isabelle abriu mão da liderança ao vencer uma prova com Beatriz há algumas semanas. "A prova em dupla da Bia e Isa não conta pessoal, elas ganharam juntas e precisavam de um consenso. Logo, quem abriu mão não foi por tempo de prova e sim, por falta de opção. Desta vez, é cada um por si. Resistam!", escreveu.