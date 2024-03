BBB 24: Gil do Vigor sai em defesa de Beatriz: ‘Gente do céu’

Gil do Vigor se pronuncia nas redes sociais ao ver os comentários negativos sobre a vitória de Beatriz na prova de resistência do BBB 24

O ex-BBB e economista Gil do Vigor se pronunciou nas redes sociais ao ver comentários negativos sobre a vitória de Beatriz na prova do líder de resistência do BBB 24. Os internautas fizeram um movimento na web para detonar a atitude da sister, que não quis desistir da prova para dar a liderança para Davi, mesmo após ele pedir. Com isso, ela foi muito criticada e chamada de egoísta.

Porém, Vigor defendeu Beatriz. Ele contou que não é certo julgá-la neste momento porque era uma prova de resistência e que os dois estão de parabéns por terem ficado por tantas horas na competição.

"Estão jogando hater em uma mulher, no dia internacional da MULHER, apenas pelo fato da MULHER estar resistindo em uma prova de RESISTÊNCIA contra um homem. O Davi está certo em jogar, o BBB é um JOGO, assim como a Bia em ser guerreira. O problema não é com eles dentro da casa e sim aqui fora, gente do céu. Os dois ESTÃO DE PARABÉNS por chegarem tão longe e é isso", disse ele.

Então, Gil ainda falou sobre quando Isabelle abriu mão da liderança ao vencer uma prova com Beatriz há algumas semanas. "A prova em dupla da Bia e Isa não conta pessoal, elas ganharam juntas e precisavam de um consenso. Logo, quem abriu mão não foi por tempo de prova e sim, por falta de opção. Desta vez, é cada um por si. Resistam!", escreveu.

— GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) March 8, 2024

O motivo de Davi para desistir da prova do líder

O brother Davi revelou o que passou em sua cabeça na hora de desistir de continuar na prova do líder de resistência do BBB 24. Ele deixou a prova quando era um dos finalistas e deu a liderança para Beatriz. Com isso, ele contou para Matteus o que pensou.

O brother disse que não quis esperar pelo desempate ao vivo e deixou que a sister se tornasse líder novamente. “Eu estava com ela. Aí falei: ‘Poxa, se eu ficar aqui com ela pra ver se vai desempatar, empatar ou o que vai resolver, a gente fica aqui até o ao vivo. Uma hora dessas, deve ser de tarde…”, disse ele.

E completou: “Tá tudo em casa, deixa lá. Deixa a Bia pegar a liderança dela. Pelo menos é a Bia, né? Aí eu caí. Quando eu caí, isso aqui [perna], já estava assim em cima da parada… Eu caí de lado, durão!”.