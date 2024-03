BBB 24: Giovanna revela mudança para brothers aliados: 'Ninguém viu'

Após deixar o quarto do líder, a sister Giovanna revelou aos aliados de jogo que decidiu fazer uma mudança sem que os adversários percebam

Após curtir os últimos momentos de sua liderança no quarto especial do BBB 24, da Globo, a sister Giovanna aproveitou para fazer uma mudança significativa dentro do reality show. Ela, que até então dormia no quarto Fada, decidiu se instalar de vez no Gnomo - grupo do qual faz parte.

Como venceu a prova do líder por duas semanas consecutivas, Giovanna já não marcava presença no cômodo há algumas noites e, por isso, decidiu não avisar aos brothers do Fada que estava saindo do local. A affair de MC Bin Laden, então, aproveitou a distração dos adversários na tarde desta quinta-feira, 28, e deixou seus pertences no Gnomo.

Logo na sequência, a sister seguiu em direção ao banheiro da casa mais vigiada do país para revelar a novidade aos aliados de jogo. "Fiz minha mudança, ninguém viu. Era exatamente o que eu queria, que ninguém visse", declarou Giovanna. "É isso aí", disse Lucas Henrique. Após o aviso, os brothers rapidamente trocaram de assunto.

Vale lembrar que Fernanda, integrante do Gnomo, tem se aproximado bastante do grupo adversário nos últimos dias. Apesar de deixar claro que não mudará de lado, a confeiteira já disparou diversos elogios aos participantes do grupo Fada, que não acreditam em uma mudança de comportamento genuína da sister.

Davi comenta estratégia de rivais na reta final

Enquanto os brothers curtiam a festa da líder Giovanna na madrugada desta quinta-feira, 28, Davi e Matteus aproveitaram um momento a sós para conversar sobre a reta final do BBB 24, da Globo. Com apenas 10 participantes na casa, o motorista de aplicativo explicou ao colega que não enxerga a aproximação de adversários como algo 'natural'.

Assim, Davi ainda reforçou que não adianta forçar personagem, uma vez que o público do reality show já sabe como cada um é. "Com duas semanas de programa Tadeu falou que já dava para perceber quem era quem aqui dentro, imagine com três meses", iniciou ele.

"Não dá mais para forçar personagem, não dá mais para você querer inventar história, não dá mais para você querer nesse último minuto criar uma história, querer dizer assim: 'Se não for eu, não vai ser mais ninguém'. Não é assim. Quem você foi do início ao final o Brasil já sabe quem você é", completou o brother.

Na sequência, Davi revelou que não encara as berlindas da competição como algo ruim, já que está ciente de suas atitudes dentro do jogo. Confira!