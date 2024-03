BBB 24: Davi comenta estratégia de rivais na reta final: 'Não vai colar comigo'

Davi conversou com Matteus sobre a reta final do BBB 24 e explicou que não enxerga a aproximação de brothers adversários como algo 'natural'

Enquanto os brothers curtiam a festa da líder Giovanna na madrugada desta quinta-feira, 28, Davi e Matteus aproveitaram um momento a sós para conversar sobre a reta final do BBB 24, da Globo. Com apenas 10 participantes na casa, o motorista de aplicativo explicou ao colega que não enxerga a aproximação de adversários como algo 'natural'.

Assim, Davi ainda reforçou que não adianta forçar personagem, uma vez que o público do reality show já sabe como cada um é. "Com duas semanas de programa Tadeu falou que já dava para perceber quem era quem aqui dentro, imagine com três meses", iniciou ele.

"Não dá mais para forçar personagem, não dá mais para você querer inventar história, não dá mais para você querer nesse último minuto criar uma história, querer dizer assim: 'Se não for eu, não vai ser mais ninguém'. Não é assim. Quem você foi do início ao final o Brasil já sabe quem você é", completou o brother.

Na sequência, Davi revelou que não encara as berlindas da competição como algo ruim, já que está ciente de suas atitudes dentro do jogo. "Todo Paredão que eu passo fico super tranquilo, sempre fico leve, eu sei as minhas atitudes que eu tomo aqui dentro, eu sei a pessoa que eu sou aqui dentro com as pessoas que estão do meu lado", declarou.

E continuou: "E as pessoas que não estão, elas não querem ter essa oportunidade de me conhecer e eu vejo isso na cara delas, e está tudo bem, por mais que estejam vindo com sorrisos agora no final do jogo para querer me tapear, mas eu sei que é uma estratégia de jogo, isso não vai colar comigo, para mim tem que ser natural e eu vejo que isso não é natural".

Por fim, Davi analisou sua trajetória dentro da casa mais vigiada do país. O baiano, que entrou no BBB 24 por votação do público através do Puxadinho, recordou os momentos difíceis que precisou encarar no confinamento.

"Tu sofre, sofre. Tu passa por cada perrengue que nunca imaginou passar lá fora, nunca. Lá fora, eu nunca passei por tanta pressão como estou passando aqui dentro, pressão de jogo, pressão das pessoas me apontando dizendo: 'Você é isso'. Várias pessoas. Eu me perguntava: 'Será que eu sou isso?'. Eu não sou isso. Nunca passei por isso", relata o baiano. "Isso aqui vou contar para meus filhos. Uma experiência que vou levar para minha vida toda", finalizou Davi.

Durante a conversa com Matteus, Davi relatou que passou por coisas dentro do programa que ele nunca imaginou nem passar aqui fora.



Davi: "Não é fácil, você passa por cada perrengue que você nunca imaginou passar lá fora. Lá fora, eu nunca passei por tanta pressão como eu passei… pic.twitter.com/SOWHeqAMWN — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 28, 2024

Matteus fica chateado com atitude de Davi

O brother Matteus ficou chateado com uma atitude de Davi na casa do BBB 24, da Globo, nesta quarta-feira, 27. Ele não gostou quando o amigo pegou um tênis que ele ganhou de Vinicius para usar no confinamento e desabafou sobre o ocorrido.

Em uma conversa com Alane, Matteus contou que ficou chateado e explicou o seu motivo. "É uma recordação do cara que admiro como atleta, como pessoa. E o Davi tem o tênis branco dele também, assim como eu tenho o meu vermelho. Só que estava molhado, por isso que falei", disse ele.

E completou: "A questão também é que estou cuidando desse tênis, nem eu estou usando. Ele me deu o tênis e eu não estou usando, uso raramente, porque quero cuidar mesmo. Mas às vezes a pessoa entende como 'está negando', sabe? É que não gosto de situação assim". Logo depois, Matteus foi conversar com Davi, que entendeu o posicionamento do amigo e disse que estava tudo bem.