BBB 24: Matteus fica chateado com atitude de Davi

Climão?! Matteus revela atitude de Davi que o deixou abalado no jogo do BBB 24 e desabafa

O brother Matteus ficou chateado com uma atitude de Davi na casa do BBB 24, da Globo, nesta quarta-feira, 27. Ele não gostou quando o amigo pegou um tênis que ele ganhou de Vinicius para usar no confinamento e desabafou sobre o ocorrido.

Em uma conversa com Alane, Matteus contou que ficou chateado e explicou o seu motivo. "É uma recordação do cara que admiro como atleta, como pessoa. E o Davi tem o tênis branco dele também, assim como eu tenho o meu vermelho. Só que estava molhado, por isso que falei", disse ele.

E completou: "A questão também é que estou cuidando desse tênis, nem eu estou usando. Ele me deu o tênis e eu não estou usando, uso raramente, porque quero cuidar mesmo. Mas às vezes a pessoa entende como 'está negando', sabe? É que não gosto de situação assim". Logo depois, Matteus foi conversar com Davi, que entendeu o posicionamento do amigo e disse que estava tudo bem.

Brothers entraram sem roupas na piscina

Com a chegada do Top 10 do BBB 24, da Globo, alguns participantes tiveram a ideia de pular sem roupa na piscina do reality show. Os integrantes do grupo Fadas, composto por Davi, Matteus, Alane, Beatriz e Isabelle, pularam na piscina do jeitinho que vieram ao mundo.

O momento inusitado aconteceu no início da tarde desta quarta-feira, 27, após a visita de Gil do Vigor no programa. Davi teve a ideia e anunciou para os colegas o que ia fazer. Com isso, os amigos se empolgaram e se juntarem a ele na atitude.

Eles saíram correndo pelo jardim e pularam na piscina em clima de alegria e diversão.

Vale lembrar que o BBB 24 já está na reta final. A atração chega ao fim no dia 16 de abril e vai entrar no modo turbo na sexta-feira, 29.