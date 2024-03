BBB 24: Alane e Beatriz detonam aproximação de sisters: "Forçando a barra"

As sisters repercutiram o fato de Fernanda e Giovanna estarem se aproximando delas no BBB 24

Beatriz e Alane comentaram sobre a aproximação repentina de Fernanda e Giovanna no Big Brother Brasil 24. Enquanto aguardavam a liberação para a Festa da Líder, as sisters repercutiram a mudança de postura dos últimos dias.

"Se a gente ficar com risos com elas e na hora do Sincerão descer a lenha, o público vai falar: 'Essas aí são falsas também'", analisou Bia. "Sim, só que também eu não sou mal-educada", afirmou Alane.

A vendedora opinou que a aliada está apenas respondendo. "Na minha cabeça eu estou boçal. Você acha que estou boçal?", perguntou a bailarina. "Não, por que essa forçação de barra?", questionou Beatriz. "Não estou entendendo também", respondeu a paraense.

Em seguida, Bia disse que pensa em questionar as participantes: "Eu que vou perguntar. Gente, por que está forçando a barra? Não gosta da gente e está tudo certo".

A ex-camelô reforçou que as sisters estão forçando a barra e concluiu: "Acho que isso aí é medo". "É muito estranho, porque todo mundo do dia para noite resolveu ser simpático", observou Alane.

"A gente sabe que eles não são assim", afirmou Beatriz. "É muito estranho. Será que eles combinaram?", questionou a nortista. "Está parecendo, né", opinou Bia, que pensa em falar para os brothers caso Fernanda e Giovanna insistam em forçar a barra.