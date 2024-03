BBB 24: Após pular de topless na piscina, Beatriz comenta: 'Até a virgem’

Para celebrar a chegada ao Top 10 do BBB 24, Beatriz e os brothers do grupo Fadas pularam sem roupa na piscina da casa mais vigiada do Brasil

Após os brothers do Quarto Fada pularem sem roupa na piscina, nesta quarta-feira, 27, Beatriz, Alane, Isabelle, Davi e Matteus batem papo no jardim da casa e comentam o momento, a decisão foi depois da chegada do Top 10 do BBB 24, da Globo.

"Nosso marido vendo a gente segurando os peitos, Isabelle", diz a vendedora do Brás. "Ah, mas ele ama a gente ainda. Tem que viver mesmo", a manauara responde.

"Até a virgem foi no meio e segurou os peitos. Não sei o que vocês querem de mim", diz Beatriz dando risada. Matteus, no entanto, revela estar apavorado após o pulo seminu. "Depois da cagada feita, já foi. Eu fico preocupado com as pessoas que estão olhando", diz o gaúcho.

"Eu fico pensando na minha virgindade", confessa Beatriz. "Amiga, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu fala todo dia que é virgem, mas não é tapada, não tem nada a ver", rebate Alane."É meio diferente, né? É que ninguém virgem nunca pulou no BBB pelado na piscina", comenta a paulista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Vale lembrar que o BBB 24 já está na reta final. A atração chega ao fim no dia 16 de abril e vai entrar no modo turbo na sexta-feira, 29.

Giovanna critica comportamento de sister

Giovanna conversava com Lucas Henrique e Pitel enquanto os integrantes do Quarto Fada se preparavam para pular pelados na piscina da casa mais vigiada do Brasil.

A líder, então, foi avisada que Isabelle tirou o biquíni para participar da brincadeira ao lado de Alane, Beatriz, Davi e Matteus. Ela virou para ver a situação e criticou o comportamento da manauara, afirmando que a sister "se corrompeu".

"Ah não, Isa. Não. Se corrompeu. Não acredito", falou a nutricionista. "Não esperava isso da Isabelle, de verdade. Não esperava", acrescentou ela. "Não acho que combine com a personalidade dela até aqui, né?", comentou Pitel.