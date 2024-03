BBB 24: Beatriz diz que vê 'potencial' em Pitel: 'Ela é carismática’

No papo nesta quarta-feira, 27, com Isabelle, Beatriz ainda fala: 'A gente fala bem da pessoa não esperando que a pessoa fale bem da gente'

Enquanto conversam no Quarto Fada do BBB 24 nesta quarta-feira, 27, Isabelle e Beatriz comentam sobre Pitel. A vendedora afirma que vê "potencial" na alagoana e cita o último Sincerão, no qual as duas se desentenderam. No papo, a manauara afirma que também acha a assistente social uma mulher "aguerrida e guerreira".

"Tanto eu e Alane, quanto eu e você ou nós três, a gente sempre fala das pessoas admirando mesmo, de coração aberto: 'Pô, acho que tem potencial'. A Pitel mesmo, um dia antes do Sincerão ou foi no mesmo dia, estava eu e Alane no gramado falando bem dela, e não para puxar saco nem nada", começa a contar a vendedora.

A vendedora do Brás aproveita e destaca os pontos positivos da rival. "Apesar da Pitel ter falado coisas que eu não gostei, eu acho, sim, que ela tem potencial, eu acho ela carismática. Só acho que o argumento dela nesse último momento de jogo, acho que ela está se desesperando. Porém, acho ela carismática, uma pessoa engraçada. Acho que é uma pessoa com potencial. Eu e Alane falamos que não vemos ela saindo do programa tão cedo".

A manauara concorda e a vendedora continua: "E isso dói, porque a gente fala bem da pessoa não esperando que a pessoa fale bem da gente, até porque a pessoa nem sabe que a gente falou bem dela. A gente falou de coração, como a gente falou aqui. [...] Só que, quando apontam coisas da gente, porque eles não veem o melhor da gente, a gente vê o melhor deles, isso machuca, mas tudo bem. Isso diz sobre a gente e sobre eles. Eu vejo potencial, muito, Isabelle".

"Eu vejo nela, muito. Acho ela uma mulher aguerrida, guerreira, carismática, e isso vai fora do jogo, olhando para o ser humano. Colocando de novo o meu coração na mesa", complementa a dançarina.

No Sincerão da última segunda-feira, 25, a assistente social chamou a sister para entrar na mira e ouvir falou algumas verdades para sua adversária. A sister apontou momentos em que se sentiu incomodada com a vendedora do Brás.

Beatriz explica suas propagandas na casa

Alvo de muitas críticas por conta de seu comportamento de promover marcas e produtos dentro da casa do BBB 24, Beatriz se defendeu e explicou o motivo de sempre estar querendo fazer propaganda para tudo.

Após o Sincerão desta segunda-feira, 25, que deixou o ânimo dos brothers acalorados e de ter levado uma punição gravíssima por fazer uma ação proibida, a vendedora do Brás se justificou e comentou o motivo de sua postura.