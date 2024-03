BBB 24: Beatriz explica suas propagandas na casa: 'Significado'

Após ser muito criticada por fazer propagandas na casa, Beatriz explica sua postura e se defende de julgamentos dos brothers

Alvo de muitas críticas por conta de seu comportamento de promover marcas e produtos dentro da casa do BBB 24, Beatriz se defendeu e explicou o motivo de sempre estar querendo fazer propaganda para tudo.

Após o Sincerão desta segunda-feira, 25, que deixou o ânimo dos brothers acalorados e de ter levado uma punição gravíssima por fazer uma ação proibida, a vendedora do Brás se justificou e comentou o motivo de sua postura.

"Ela falou que as minhas propagandas são uma gracinha. É, tipo assim: 'Deixa eu falar pra fazer um charminho aqui para a câmera'. Não é, cara, é o meu trabalho", iniciou Beatriz. "Tu levanta a perna aqui pra fazer charme? Levantar a perna é uma gracinha, é uma piadinha? Não, você levanta a perna desde lá de fora, você ganhou um concurso levantando a perna", prosseguiu a sister.

"Tem um significado, é o que eu quero dizer. A propaganda, pra mim, tem um significado. Não é só para fazer graça, porque eu estou no Big Brother. Remete ao meu trabalho lá fora", explicou Beatriz. "Quando falam da sua perna, você não gosta. Por que? É um símbolo para você. Pra mim, fazer uma propaganda é um símbolo, é o meu trabalho. É o que eu faço uma hora da manhã lá no Brás, todo dia, toda hora. Se não tem argumento, cala a boca", completou Bia.

Surpreendendo a todos, Fernanda, Beatriz e Alane trocaram elogios. As sisters, que sempre trocaram farpas durante o programa e até protagonizaram discussões tensas, acabaram conversando e se entendendo um pouco melhor após o Sincerão nesta segunda-feira, 25.

Em conversa fora da casa, as participantes falaram sobre a relação deles no confinamento com Matteus e Davi. O gaúcho então disse: “É um jogo, é só isso que eu quero dizer, é um jogo e é aqui dentro. Quando estiver aqui dentro, é aqui. Lá fora, zerou”.

Fernanda comentou e surpreendeu falando de Alane, sister que tinha até debochado chamando de "bonequinha": “Aí eu já até falei aqui pras meninas. A gente acredita com toda a verdade que vocês já têm tipo, uma vaguinha, alguma coisa de TV. E eu já falei pra todo mundo, cara, vou ter maior orgulho de, por exemplo, ver você numa novela e falar pra minha filha”. Veja mais do momento inédito aqui.