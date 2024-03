BBB 24: Beatriz toma punição gravíssima durante briga

Ao discutir com Giovanna, Beatriz toma punição grave e perde 500 estalecas ao fazer ação proibida na casa; veja o que aconteceu

A casa do BBB 24 ficou bastante agitada na noite desta segunda-feira, 25, após o Sincerão com fumaça. Beatriz, além de ter discutido no ao vivo com Pitel, também acabou se desentendendo com Giovanna, chamando a nutricionista mais uma vez de "planta que o Gnomo rega".

Ao se distrair discutindo em meio a treta generalizada no confinamento, a vendedora do Brás acabou tomando mais uma punição gravíssima. Na última semana, ela já tinha perdido 500 estalecas ao derrubar Sabrina Sato e dessa vez perdeu a mesma quantia ao tomar banho no chuveiro de microfone.

"Beatriz punição gravíssima. 500 estalecas", informou Lucas Henrique para os participantes ao ler o aviso dado em uma das televisões da casa.

Ao ouvir a informação, Giovanna disparou: "500 estalecas? É agora que a gente entra para o Tá Com Nada". Leidy Elin comentou o que teria causado a punição: "Acho que ela entrou no chuveiro com o microfone".

Fernanda troca elogios com Beatriz e Alane

Surpreendendo a todos, Fernanda, Beatriz e Alane trocaram elogios. As sisters, que sempre trocaram farpas durante o programa e até protagonizaram discussões tensas, acabaram conversando e se entendendo um pouco melhor após o Sincerão nesta segunda-feira, 25.

Em conversa fora da casa, as participantes falaram sobre a relação deles no confinamento com Matteus e Davi. O gaúcho então disse: “É um jogo, é só isso que eu quero dizer, é um jogo e é aqui dentro. Quando estiver aqui dentro, é aqui. Lá fora, zerou”.

Fernanda comentou e surpreendeu falando de Alane, sister que tinha até debochado chamando de "bonequinha": “Aí eu já até falei aqui pras meninas. A gente acredita com toda a verdade que vocês já têm tipo, uma vaguinha, alguma coisa de TV. E eu já falei pra todo mundo, cara, vou ter maior orgulho de, por exemplo, ver você numa novela e falar pra minha filha”. Veja mais do momento inédito aqui.