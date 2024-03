BBB 24: Fernanda fala sobre jogo de Davi após conversa: 'Nunca me afetou'

Apesar de serem de grupos rivais no jogo do BBB 24, Fernanda afirmou que não enxerga Davi da forma como os brothers o descrevem

Durante a tarde desta quarta-feira, 27, a sister Fernanda se juntou com Pitel na área externa da casa do BBB 24, da Globo, e repercutiu a conversa que teve com Davi ao longo da madrugada. Apesar de serem adversários no jogo, a confeiteira revelou que o brother "nunca a afetou" diretamente.

Fernanda iniciou o assunto explicando para a amiga que não enxergava o rival da forma como os demais participantes o descrevem desde o início do reality show. "Toda vez que vocês falavam que ele era manipulador, ele é isso, ele é aquilo, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu sempre ficava quieta, vocês falavam as coisas, eu ficava quieta", observou ela.

Pitel, por sua vez, afirmou que discordava do ponto de vista da sister, mas pediu para que a carioca seguisse com a explicação. "Nesse jogo, eu tenho uma visão que é minha. Eu só vou falar de como eu me sinto ou de como eu estou sendo tratada, do que você está me oferecendo. Agora, o que os outros estão vendo, o que você está fazendo para a casa, se não está me atingindo, eu não quero nem saber. Desculpa, eu não quero nem saber", esclareceu Fernanda.

Na sequência, a confeiteira reforçou que não julgaria atitudes do brothers em confusões que não lhe dizem respeito: "Mandar todo mundo tomar no c*, ou gritar lá, ou falar barbaridades para Yasmin, para o Bin, eu ainda acho que são coisas pontuais, não me cabe".

E completou: "Eu não julgo ele por isso porque ele teve atritos com aquelas pessoas, então, para quê eu vou ficar criando uma ideia de uma pessoa que não está me afetando? Nunca me afetou, até hoje ele nunca me afetou. De verdade", declarou a sister, por fim.

Vale lembrar que, em outra conversa com Pitel, Fernanda elogiou o grupo Fada e afirmou que não gostaria de levar para fora do jogo a rivalidade entre eles. Apesar disso, Alane, Beatriz e Davi acreditam que a aproximação da adversária é apenas estratégia.

Giovanna dá opinião sobre Davi

Após o resultado do paredão, MC Bin Laden conversou com Giovanna sobre Davi. Com a saída de Leidy Elin e permanência do baiano novamente, o cantor comentou sobre a bronca que receberam de Tadeu Schmidt por quase agredirem em discussão.

A nutricionista então deu sua opinião sobre o comportamento do motorista de aplicativo na casa. "Eu não acho, por exemplo, que o Davi é lá fora do jeito que ele é aqui dentro", falou Giovanna. "Eu não acho que ninguém é lá fora o que é aqui dentro. Eu acho. Porque se o Davi for isso daí lá fora...", declarou o MC. "Exatamente", concordou ela.

"Eu realmente não acho que ele seja. Ele veio aqui pra peitar, pra ser agressivo e etc. Mas, eu não acho que ele seja assim lá fora. Eu acho que ele vai ser um cara ok, às vezes até suave de conviver", opinou Giovanna. "É uma postura que não é ele mesmo, é ele jogador. Então, não é desrespeitando a família dele, é desrespeitando a atitude que ele tomou aqui dentro, a postura que ele tomou pra ser aqui dentro. Não é como ele foi criado necessariamente", completou a sister.