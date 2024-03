BBB 24: Giovanna dá opinião sobre Davi: 'Veio pra ser agressivo'

Em conversa com MC Bin Laden, Giovanna dá opinião sobre comportamento de Davi na casa; sister acredita que ele não seja assim fora do reality

Após o resultado do paredão, MC Bin Laden conversou com Giovanna sobre Davi. Com a saída de Leidy Elin e permanência do baiano novamente, o cantor comentou sobre a bronca que receberam de Tadeu Schmidt por quase agredirem em discussão.

A nutricionista então deu sua opinião sobre o comportamento do motorista de aplicativo na casa. "Eu não acho, por exemplo, que o Davi é lá fora do jeito que ele é aqui dentro", falou Giovanna. "Eu não acho que ninguém é lá fora o que é aqui dentro. Eu acho. Porque se o Davi for isso daí lá fora...", declarou o MC. "Exatamente", concordou ela.

"Eu realmente não acho que ele seja. Ele veio aqui pra peitar, pra ser agressivo e etc. Mas, eu não acho que ele seja assim lá fora. Eu acho que ele vai ser um cara ok, às vezes até suave de conviver", opinou Giovanna. "É uma postura que não é ele mesmo, é ele jogador. Então, não é desrespeitando a família dele, é desrespeitando a atitude que ele tomou aqui dentro, a postura que ele tomou pra ser aqui dentro. Não é como ele foi criado necessariamente", completou a sister.

"Você não está indo de frente com a família dele lá fora, por mais que a gente fique atingido quando são as pessoas que a gente gosta, você está enfrentando a postura que ele tem aqui dentro", analisou Giovanna.

Após a permanência de Davi em mais um paredão, MC Bin Laden falou sobre querer ir para mais uma berlinda com o baiano e com Beatriz.

Tadeu Schmidt anuncia decisão sobre briga ente MC Bin Laden e Davi

A Globo decidiu que MC Bin Laden e Davi seguem no Big Brother Brasil 24. No programa ao vivo desta terça-feira, 26, Tadeu Schmidt anunciou a decisão após um longo dia de conversas na Globo.

Após a exibição do VT de ontem, o apresentador foi até a casa conversar com os participantes e disse que o paredão continua acontecendo. "79 dias. Quase 80 dias vividos com intensidade que vocês jamais tinham imaginado [...] vocês já passaram por tanta coisa aí dentro e aí alguém resolve jogar tudo isso no lixo em 5 minutos de descontrole? O BBB é uma arena para embater verbais", começou ele, que ressaltou que eles podem discutir e brigar apenas com palavras. Leia mais aqui.