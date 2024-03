BBB 24: MC Bin Laden quer paredão com Davi e Beatriz: 'Preciso enfrentar'

Após resultado de último paredão, MC Bin Laden quer nova berlinda contra Davi e Beatriz; Camarote deseja ter uma resposta sobre o jogo

Com a saída de Leidy Elin e permanência de Davi e Beatriz no último paredão do BBB 24, MC Bin Laden, que também estava emparedado, revelou que deseja voltar para a berlinda com a dupla do Quarto Fadas.

Em conversa com Lucas Henrique, o funkeiro comentou que pretende ter uma resposta sobre o jogo. O artista falou com Buda que acreditava que seria o eliminado. "Eu esperava que ia sair, porque falei várias vezes que ia sair. Esperava que era eu", disse Bin.

"Preciso ir para o Paredão de novo", declarou. "Que isso, cara?", perguntou Lucas Henrique. "Preciso enfrentar Davi e Bia", falou o brother. "Você acabou de enfrentar", relembrou o professor de Educação Física.

Bin então explicou o que pretende: "Davi e Bia. Só nós três. Eu preciso entender se tenho força para ir para a Final", comentou o funkeiro. "Você pegou um Paredão com ele. Se a rixa de vocês fosse muito maior do que é, esse Paredão seria sobre vocês. Se a força dele fosse tão grande quanto a gente acha que é, de campeão, ele teria te tirado agora", opinou o carioca.

Bin explicou que quer ir para a berlinda com pessoas que eles consideram serem fortes dentro do jogo. "Quero ir com pessoas que são tidas como favoritas", apontou Davi e Beatriz como os possíveis favoritos da edição.

Ainda nesta terça-feira, 26, após a briga tensa com Davi, MC Bin Laden ficou encarando o botão da desistência da casa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Tadeu Schmidt anuncia decisão sobre briga ente MC Bin Laden e Davi

A Globo decidiu que MC Bin Laden e Davi seguem no Big Brother Brasil 24. No programa ao vivo desta terça-feira, 26, Tadeu Schmidt anunciou a decisão após um longo dia de conversas na Globo.

Após a exibição do VT de ontem, o apresentador foi até a casa conversar com os participantes e disse que o paredão continua acontecendo. "79 dias. Quase 80 dias vividos com intensidade que vocês jamais tinham imaginado [...] vocês já passaram por tanta coisa aí dentro e aí alguém resolve jogar tudo isso no lixo em 5 minutos de descontrole? O BBB é uma arena para embater verbais", começou ele, que ressaltou que eles podem discutir e brigar apenas com palavras. Leia mais aqui.