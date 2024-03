BBB 24: Leidy Elin bate recorde na história do programa; saiba qual

Joga muito? Após 74 dias de reality show, Leidy Elin bate recorde e conquista primeiro lugar em ranking de todos os BBBs; saiba o que ela fez

Após 74 dias de BBB 24 no ar, Leidy Elin conseguiu fazer história no programa e conquistou o primeiro lugar no ranking dos brothers que não tomaram voto. A trancista então bateu o recorde e pegou o lugar que era da cantora Gabi Martins, do BBB 20.

Vale ressaltar que, antes, o recorde de permanecer no programa sem nenhum voto pertencia à Gabi Martins, do BBB 20, que foi votada pela primeira vez no 73º dia. A cantora acabou sendo eliminada no 11º Paredão, com 59,61% dos votos em um embate com Babu Santana e Thelma Assis, a vencedora da edição.

O terceiro lugar do ranking segue sendo da atriz Bruna Griphao, do BBB 23. A ex-Camarote ficou confinada sem receber nenhum voto durante 69 dias. Por coincidência, ela também foi indicada para a 11ª berlinda, mas, diferente de Gabi Martins, continuou na disputa pelo prêmio e chegou até a final da edição do ano passado, conquistando o terceiro lugar ao lado de Amanda Meirelles, em primeiro, e Aline Wirley, em segundo.

Nos últimos dias, Leidy Elin protagonizou uma discussão em alto som com Beatriz e Alane. Antes disso, a trancista deu o que falar ao jogar as malas de Davi na piscina, chegando até ser chamada atenção no programa ao vivo por Tadeu Schmidt.

Tadeu Schmidt dá bronca ao vivo após atitude de Leidy

Tadeu Schmidt mandou um recado após a atitude de Leidy Elin após a trancista jogar as roupas de Davi na piscina depois da briga que tiveram na noite da última segunda-feira, 11.

No início do programa ao vivo dessa terça-feira, 12, o apresentador iniciou seu contato com a casa pedindo para não baterem palma para ele. "Sem aplausos, por favor. Desculpe, mas sem aplausos hoje porque é muito bonitinho quando vocês me recebem assim [...], eu não quero que vocês confundam com esse momento que não tem nada de bonitinho", começou. Veja mais como foi aqui.