Enquete aponta rejeição de brother no BBB 24 após briga; confira

Parcial da Enquete BBB 24 da CARAS Brasil aponta refeição de brother após briga entre Davi e MC Bin Laden. Veja quem vai ser eliminado do reality show

Mais um participante vai deixar o BBB 24nesta terça-feira, 26. Davi Brito, Leidy Elin, Matteus Amaral e MC Bin Laden estão no Paredão da semana. A parcial atualizada da CARAS Brasil aponta rejeição de um brother nas últimas horas de votação.

A briga entre Bin e Davi chocou o Brasil após o Sincerão e causou mudanças na votação. Até então como um dos menos votados, o motorista de carro por aplicativo passou a ser alvo do público para deixar o programa. Ele saltou de 5% dos votos para 23,04%.

Leidy, que até então tinha tudo para deixar o reality show com recorde de rejeição, apresentou uma queda no número de votos. Ela deixou a casa dos 87% e, agora, está com apenas 66,71%. Bin Laden também teve uma crescente no número de votos. O funkeiro saiu de 4% para 9,22%. Matteus tem apenas 1,04%.

No programa de hoje, no entanto, a direção da Globo deve apresentar um posicionamento sobre a briga entre Davi e Mc Bin Laden. O público tem apontado agressão e pedido a expulsão dos envolvidos no programa.

Na formação de Paredão, o Anjo Giovanna Pitel não imunizou um participante por conta da dinâmica. Em seguida, Giovanna Lima, Líder pela segunda vez consecutiva, emparedou Davi.

No confessionário, os dois mais votados foram ao Paredão. Matteus e Leidy receberam mais menções. Por determinação da dinâmica, eles receberam o contragolpe. Ele escolheu mandar MC Bin Laden para a berlinda, enquanto Leidy escolheu Alane Dias.

Matteus arrematou o Poder Curinga da semana. Ele recebeu a missão de vetar alguém na Prova Bate e Volta. O funkeiro foi o escolhido para encarar o julgamento do público sem ter a chance de se salvar. Alane levou a melhor e conseguiu se livrar do Paredão.