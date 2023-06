Mais uma? Modelo espanhola expõe flertes de Neymar Jr.

Modelo espanhola mostra supostas conversas com Neymar Jr. e causa ao expor flertes

Mais uma suposta traição de Neymar Jr. foi revelada na rede social. Desta vez a modelo espanhola, Sephora Maria Noori, expôs algumas conversas que diz ter tido com o atleta. Os prints foram exibidos na página da Rainha Matos no Instagram.

Além de alegar ter recebido mensagens no Instagram, a influenciadora contou que bateu um papo com ele em um aplicativo, tendo até combinado de encontrá-lo.

Diante das exposições diárias de várias pessoas, Neymar Jr. até debochou em seu Twitter nesta sexta-feira, 30, dando risada da situação pela qual está passando desde que Fernanda Campos veio a público contar que o encontrou um dia antes do Dia dos Namorados.

A namorada do jogador, Bruna Biancardi ignora a situação e prefere não se pronunciar. A influenciadora, que está grávida dele, apenas fechou a seção de comentários das postagens de seu perfil oficial no Instagram. Após a exposição de outra influenciadora, Celeste, Biancardi continuou escolhendo a política do silêncio sobre as polêmicas de Neymar, seguindo normalmente sua rotina como futura mãe, além de continuar acompanhando o namorado em eventos.

Neymar flerta com modelo um dia após pedir perdão à namorada, mas é exposto

Na última quarta-feira, Neymar teve outro flerte exposto. Desta vez, a modelo internacional Celeste Bright mostrou que o atleta teria reagido a um story seu usando um emoji de palmas. Porém, a modelo internacional não respondeu e apenas divulgou o print da interação, dando um puxão de orelha no craque.

“Se você tem uma namorada ou uma esposa, não mande DM's (mensagens diretas) para outras garotas. Isso é errado e muito desrespeitoso com a sua significante parceira”, escreveu a modelo, em inglês, em um story de seu perfil oficial no Instagram.

Ao que tudo indica, a interação aconteceu na última quinta-feira, 22, um dia depois do jogador de futebol compartilhar publicamente uma carta aberta pedindo desculpas para Bruna Biancardi por seu ‘erro injustificável’, se referindo à traição com a influenciadora digital Fernanda Campos.