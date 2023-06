Quem é Celeste Bright, modelo que expôs flerte de Neymar; veja

Descubra quem é Celeste Bright, modelo ousada que expôs tentativa de flerte de Neymar

Na última quarta-feira, 28, o nome de Neymar Jr voltou a circular pelas redes sociais por mais uma polêmica! Após confirmar ter traído sua namorada grávida, Bruna Biancardi, com a influenciadora digital Fernanda Campos, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain foi exposto pela modelo norte-americana, Celeste Bright, que compartilhou um print de uma tentativa de flerte do craque.

Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital e modelo revelou que recebeu uma mensagem do futebolista com um emoji de palmas como reação. A loira não deixou barato e criticou a postura de Neymar, reiterando a importância de respeitar os relacionamentos.

“Se você tem uma namorada ou uma esposa, não mande DM's (mensagens diretas) para outras garotas. Isso é errado e muito desrespeitoso com a sua significante parceira”, escreveu a modelo, em inglês. No print, tudo indica que a mensagem foi mandada na última quinta-feira, 22, um dia depois do jogador de futebol compartilhar publicamente uma carta aberta pedindo desculpas para Bruna Biancardi por seu ‘erro injustificável’.

Mas quem é Celeste Bright?

Celeste Bright é uma influenciadora digital e modelo norte-americana de 29 anos de idade, conhecida por seu trabalho de modelagem e por ser embaixadora de uma marca de roupas. Em suas redes sociais, a loira acumula mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram e quase 85 mil seguidores no Twitter. A loira também possui um perfil no OnlyFans, plataforma de venda de conteúdo adulto, na qual compartilha fotos exclusivas, acumulando milhares de curtidas com seus cliques para lá de sensuais.

Mesmo bem-sucedida, Bright também é alvo de comentários negativos. Em abril, a loira foi criticada por posar com um biquíni minúsculo, fazendo com que alguns seguidores alegaram que a peça beirava o inapropriado, acusando a modelo de não usá-la corretamente. Porém, Celeste não se importou e continuou compartilhando ensaios sensuais através de suas redes sociais.

Depois de expor Neymar, a modelo acumulou uma onda de popularidade entre os internautas brasileiros, que correram para ver quem era ela. “Vim aqui para ver se ia ter comentários brasileiros”, brincou um internauta, que estava certo.