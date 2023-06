Após exposição de flertes, Neymar Jr. debocha e dispara: 'Mais alguém?'

Neymar Jr. debocha ao ter traições expostas por várias pessoas na internet e surpreende com reação

Após a exposição da traição de Neymar Jr. com a influenciadora Fernanda Campos outras pessoas mostraram cantadas recebidas pelo atleta. Depois de várias denúncias contra o jogador de futebol, que namora com Bruna Biancardi, ele resolveu se pronunciar com humor nesta sexta-feira, 30.

Em seu Twitter, o craque brasileiro debochou de sua situação após aparecer novas mensagens de flerte na rede social dele com uma estudante de arquitetura, que provou que a tentativa de contato aconteceu enquanto estava com a mãe de sua filha, Mavie, que nascerá nos próximos meses.

"Mais alguém?", perguntou Neymar Jr. colocando um emoji de risada sobre se mais alguma pessoa aparecerá com provas contra ele.

Diante das exposições, Bruna Biancardi ignora a situação e prefere não se pronunciar. A influenciadora apenas fechou a seção de comentários das postagens de seu perfil oficial no Instagram. Após a exposição de Celeste, Biancardi continuou escolhendo a política do silêncio sobre as polêmicas de Neymar, seguindo normalmente sua rotina como futura mãe, além de continuar acompanhando o namorado em eventos.

Mais alguém? 😂 — Neymar Jr (@neymarjr) June 30, 2023

Neymar flerta com modelo um dia após pedir perdão à namorada, mas é exposto

Na última quarta-feira, Neymar teve outro flerte exposto. Desta vez, a modelo internacional Celeste Bright mostrou que o atleta teria reagido a um story seu usando um emoji de palmas. Porém, a modelo internacional não respondeu e apenas divulgou o print da interação, dando um puxão de orelha no craque.

“Se você tem uma namorada ou uma esposa, não mande DM's (mensagens diretas) para outras garotas. Isso é errado e muito desrespeitoso com a sua significante parceira”, escreveu a modelo, em inglês, em um story de seu perfil oficial no Instagram.

Ao que tudo indica, a interação aconteceu na última quinta-feira, 22, um dia depois do jogador de futebol compartilhar publicamente uma carta aberta pedindo desculpas para Bruna Biancardi por seu ‘erro injustificável’, se referindo à traição com a influenciadora digital Fernanda Campos.