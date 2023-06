Bruna Biancardi toma decisão drástica após exposição de flerte de Neymar com modelo

Grávida, influenciadora digital Bruna Biancardi toma decisão após traição e escândalos de Neymar

Parece que os problemas causados pelo jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr, não estão afetando a influenciadora digital e modelo, Bruna Biancardi. Grávida do primeiro filho ao lado do atleta, a morena decidiu simplesmente ignorar todas as polêmicas que estão envolvendo a traição e o flerte recentemente exposto por Celeste Bright.

Segundo informações do R7, Bruna tomou a decisão de focar todas as suas energias somente em manter uma gravidez saudável, deixando de comentar sobre os escândalos envolvendo o jogador de futebol. Nas últimas semanas, Neymar usou suas redes sociais para assumir que traiu a namorada grávida com a influenciadora digital Fernanda Campos e nesta última quarta-feira, 28, a modelo internacional, Celeste Bright, expôs uma tentativa de flerte do atleta, que teria sido feita um dia depois do pedido de desculpas público.

Diferente de Neymar, a influenciadora digital apenas ignora as coisas que estão acontecendo e vem usando suas redes sociais normalmente, sem se pronunciar sobre as polêmicas, nem para seus seguidores, muito menos para a imprensa. Bruna apenas fechou a seção de comentários das postagens de seu perfil oficial no Instagram.

Após a exposição de Celeste, Biancardi continuou escolhendo a política do silêncio sobre as polêmicas de Neymar, seguindo normalmente sua rotina como futura mãe, além de continuar acompanhando o namorado em eventos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi anuncia planos em meio à traição de Neymar

Na última semana, a influenciadora Bruna Biancardianunciou nas redes sociais que está começando o processo para conquistar a cidadania italiana e comemorou a possibilidade de sua família também conseguir o documento. "Buongiorno! Vou compartilhar com vocês o que estou fazendo para conseguir a cidadania italiana. A minha linhagem vem pelo meu tetravô, Antônio Biancardi, nascido na região de Rovigo", explicou ela, que recebeu a dica dos advogados. "Eu posso requerer a minha cidadania, mesmo sendo através de um parente distante. Não só eu, como toda minha família, meu pai, minha irmã e até meu bebê."