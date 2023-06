Novo flerte de Neymar já namorando Bruna Biancardi vem à tona

Influenciadora expõe tentativa de flerte de Neymar enquanto já estava comprometido com atual

Parece que as polêmicas envolvendo o nome de Neymar Jr não param de aparecer! Desta vez, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain teve mais um possível interesse amoroso exposto. O craque da Seleção Brasileira teria flertado com Isis Mesquita, uma influenciadora digital e estudante de arquitetura, o problema é que ele já estava em um relacionamento com Bruna Biancardi, futura mãe de sua filha, Mavie.

Isis decidiu compartilhar publicamente o print no qual deixa explícito diversas investidas do jogador de futebol, que constantemente reagia com emojis de fogo nas fotos postadas pela estudante de arquitetura. A primeira tentativa de interação entre os dois aparentemente foi ainda no início da Copa do Mundo no Catar, quando Neymar ainda estava solteiro.

Porém, a última tentativa de contato do futebolista foi feita em fevereiro deste ano, quando Neymar e Bruna já haviam retomado o namoro. Através de seu Twitter, a jovem deu uma declaração ácida sobre o atleta: “Ainnn, porque muito feio o Neymar responder aos stories de umas meninas no insta. Tadinha da namorada dele. O Neymar sendo horroooooooooosoooooooo”, disparou.

Segundo a página Choquei, mais uma garota expõe Neymar no Instagram. Ísis Mesquita mostrou em seus stories um print do jogador dando encima dela em fevereiro. Nessa época Neymar já namorava Bruna Biancardi.#neymar#brunabiancardipic.twitter.com/KkYiAelfPt — Fofocalizando Bruney (@fofocabruney) June 30, 2023

Neymar flerta com modelo um dia após pedir perdão à namorada, mas é exposto

Na última quarta-feira, Neymarteve outro flerte exposto. Desta vez, a modelo internacional Celeste Bright mostrou que o atleta teria reagido a um story seu usando um emoji de palmas. Porém, a modelo internacional não respondeu e apenas divulgou o print da interação, dando um puxão de orelha no craque.

“Se você tem uma namorada ou uma esposa, não mande DM's (mensagens diretas) para outras garotas. Isso é errado e muito desrespeitoso com a sua significante parceira”, escreveu a modelo, em inglês, em um story de seu perfil oficial no Instagram. Ao que tudo indica, a interação aconteceu na última quinta-feira, 22, um dia depois do jogador de futebol compartilhar publicamente uma carta aberta pedindo desculpas para Bruna Biancardi por seu ‘erro injustificável’, se referindo à traição com a influenciadora digital Fernanda Campos.