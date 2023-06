Fernanda Campos relembra o que ouviu de Neymar ao entrar com celular no apartamento dele

No programa Domingo Espetacular, Fernanda Campos conta mais detalhes sobre encontro íntimo com Neymar Jr

A influenciadora digital Fernanda Campos participou do programa Domingo Espetacular, da Record TV, neste final de semana e deu mais detalhes sobre o seu encontro íntimo com Neymar Jr. O affair deles veio à tona há poucos dias após ela revelar que o atleta traiu a namorada, Bruna Biancardi, em um encontro com ela.

Na entrevista na Record TV, Fernanda Campos contou que o encontro aconteceu em um apartamento de Neymar Jr e que outras pessoas estavam no local quando eles entraram para o quarto. Inclusive, ela relembrou o que ele falou quando ela entrou com o celular ali. “O apartamento, inclusive, é dele porque tinha coisas pessoais dele. Muitas pessoas acharam que a gente se encontrou fora, mas a gente se encontrou no apartamento dele, na casa dele”, disse ela, e completou: “Eu até perguntei para ele: 'E se outras meninas vem e grava?'. E ele falou: 'Não, você é de confiança'. Eu sou de confiança foi triste. Entrei com o celular, fiz stories para os meus amigos, por isso eu achei que não tinha relacionamento nenhum”.

Ela contou que o encontro aconteceu após trocas de mensagens entre eles durante alguns meses, já que o primeiro contato aconteceu durante a Copa do Mundo do ano passado. “Ele me mandou mensagem pedindo o meu contato, e o número do celular era da França, chamada de vídeo, de áudio, todas as mensagens. Eu nunca apaguei, quando eu tive a oportunidade, eu reuni todas as mensagens”, disse ela.

Fernanda Campos fala sobre os ataques após affair ser divulgado

Em entrevista na CARAS e SportBuzz, Fernanda Campos contou como foi lidar com os ataques que recebeu na internet após divulgar o caso que teve com Neymar Jr. "Vi pessoas que falaram assim: 'Ele nunca mais vai te chamar'. Fiquei indignada com isso. Vi cada coisa: 'Se você não contasse, ele ia te chamar novamente'. E o que isso vai fazer de diferença na minha vida?", relatou Fernanda Campos sobre os ataques na web após assumir o affair com Neymar.

"Nãocriticando [a escolha amorosa], mas tem mulheres que saem por aí com outras pessoas enquanto têm um relacionamento, e elas estavam me criticando. Estavam fazendo eu duvidar do meu próprio caráter, mas elas que têm um caráter duvidoso", compartilhou Fernanda Campos.