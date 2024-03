Lucas Lima fala pela primeira vez sobre mulher misteriosa da praia

Lucas Lima se pronuncia após ter sido flagrado na praia com uma mulher nesta semana e diz se existe algo entre eles

O cantor e músico Lucas Lima se pronunciou sobre o flagra na praia com uma mulher misteriosa. Nesta semana, ele foi visto curtindo o dia ao ar livre em uma praia no Rio de Janeiro e o vídeo viralizou nas redes sociais. Agora, ele contou sobre o flagra.

Em conversa com uma repórter do colunista Leo Dias, ele contou que a mulher misteriosa é Julia, que trabalha com ele, e os dois não estão juntos. "Não estou [namorando], não é loira misteriosa. É a Julia, minha colega de trampo. A gente foi para a praia”, disse ele.

Então, ele foi questionado se existia um clima de intimidade entre eles e negou. "Não é verdade. Nos stories, a moça que postou, ela mesma disse que não tinha absolutamente nada. Se eu quisesse esconder alguma coisa, eu não faria na praia no Rio de Janeiro, né”, declarou.

A casa de Lucas Lima

O músico e cantor Lucas Lima está vivendo em uma nova casa após se separar da cantora Sandy. Ele se mudou há pouco tempo para outra propriedade ainda em Campinas, no interior de São Paulo, que é onde morava com ex-mulher e o filho, Theo, de 9 anos. Agora, ele mostrou que o local já está decorado.

Nesta quinta-feira, 1º, o artista mostrou um vídeo divertido nas redes sociais para fazer uma brincadeira de como é se atrasar para seus compromissos sendo uma pessoa distraída. Entre os momentos de brincadeira, ele revelou detalhes da decoração da casa, como alguns móveis da sala, incluindo a estante e a poltrona de couro.

Discreto com a vida pessoal, Lucas Lima não costuma mostrar momentos em sua casa, mas abriu uma exceção para gravar o vídeo da brincadeira. “Distraídos tentando sair de casa ou é hoje que eu atraso para o ensaio do Once - O Musical”, disse ele na legenda, citando o espetáculo teatral no qual interpreta o protagonista e que está em cartaz na cidade de São Paulo.