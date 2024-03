Lucas Lima foi visto na praia com mulher misteriosa

Ex-marido de Sandy, Lucas Lima foi flagrado em uma praia no Rio de Janeiro na companhia de uma mulher misteriosa, diz colunista

O cantor e músico Lucas Lima aproveitou um momento de folga nesta terça-feira, 19, para curtir uma praia no Rio de Janeiro. Ele está na cidade para um trabalho e foi se divertir na orla durante o dia ensolarado.

De acordo com o colunista Leo Dias, Lima foi flagrado ao lado de uma mulher misteriosa enquanto aproveitava o dia na praia. Em um vídeo compartilhado pelo Instagram Circo da Mídia, o artista apareceu aguardando a mulher recolher seus pertences para que fossem embora. No entanto, não foi revelada quem é a mulher.

Há pouco tempo, Lucas Lima foi envolvido em rumores de que estaria vivendo um affair com uma professora de ioga. Porém, ele afirmou que está solteiro. Na época dos boatos, ele disse: "E não, não estou namorando".

O músico se separou de Sandy em meados de 2023 após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento.

A casa de Lucas Lima

O músico e cantor Lucas Lima está vivendo em uma nova casa após se separar da cantora Sandy. Ele se mudou há pouco tempo para outra propriedade ainda em Campinas, no interior de São Paulo, que é onde morava com ex-mulher e o filho, Theo, de 9 anos. Agora, ele mostrou que o local já está decorado.

Nesta quinta-feira, 1º, o artista mostrou um vídeo divertido nas redes sociais para fazer uma brincadeira de como é se atrasar para seus compromissos sendo uma pessoa distraída. Entre os momentos de brincadeira, ele revelou detalhes da decoração da casa, como alguns móveis da sala, incluindo a estante e a poltrona de couro.

Discreto com a vida pessoal, Lucas Lima não costuma mostrar momentos em sua casa, mas abriu uma exceção para gravar o vídeo da brincadeira. “Distraídos tentando sair de casa ou é hoje que eu atraso para o ensaio do Once - O Musical”, disse ele na legenda, citando o espetáculo teatral no qual interpreta o protagonista e que está em cartaz na cidade de São Paulo.