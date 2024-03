Saiba quem é a loira que estava na praia com Lucas Lima

Após ser vista com Lucas Lima na praia, loira misteriosa tem identidade revelada; saiba quem é a moça que estava com o cantor

O cantor Lucas Lima foi visto na praia, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 19, acompanhado de uma loira. Após divulgar a informação de que o músico estaria com uma moça no local, Leo Dias então revelou que descobriu a identidade dela.

A mulher, que estava com o ex-marido de Sandy curtindo o dia de folga, seria a produtora do programa Caldeirão Com o Mion, da Globo, Júlia Martins.

Conforme informações do colunista, Lucas Lima e a loira passaram o dia à beira do mar, acompanhados do cachorrinho de estimação dela. Ela tem pouco mais de 5,5 mil seguidores no Instagram e segue o músico. Em seu perfil, a produtora posta momentos do seu trabalho no Caldeirão, assim como seu cotidiano.

Há pouco tempo, Lucas Lima foi envolvido em rumores de que estaria vivendo um affair com uma professora de ioga. Porém, ele afirmou que está solteiro. Na época dos boatos, ele disse: "E não, não estou namorando".

É bom lembrar que o músico se separou de Sandy em meados de 2023 após 15 anos de casamento e 24 anos de relacionamento. Os dois têm um filho juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Sandy abre o coração sobre ano da separação com Lucas Lima:

Sandy decidiu falar publicamente sobre os desafios no ano em que culminou o término de seu casamento com Lucas Lima. Através de seu perfil nas redes sociais, a cantora, que costuma ser discreta em sua vida pessoal, abriu o coração sobre os altos e baixos que enfrentou em 2023.

Em sua conta oficial no Instagram, Sandy compartilhou um vídeo com os melhores momentos do ano, que descreveu como ‘desafiador’. A cantora também incluiu imagens ao lado do ex-marido em sua retrospectiva. Na legenda, ela comentou sobre a separação com a mesma discrição de sempre, e ganhou elogios do ex-marido.

Vale lembrar que a cantora anunciou a separação após 24 anos de relacionamento em setembro deste ano, com uma nota divulgada em suas redes sociais. Desde o término, Lucas e Sandy exibem uma boa relação após a separação, com turnês, aparições e troca de elogios nas redes sociais. Além disso, eles já ressaltaram que o maior foco após o divórcio é o bem-estar do herdeiro.