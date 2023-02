Luana Piovani sobre processo de Pedro Scooby: "A justiça prevalecerá"

Pedro Scooby alega que Luana Piovani expõe a privacidade dos filhos do casal

Impossibilitada de citar diretamente o ex-marido Pedro Scooby (34) devido a uma restrição judicial, Luana Piovani (46) tem compartilhado postagens de mulheres que a apoiam.

A atriz publicou um vídeo onde um cavalo pede ajuda e disparou: "Por isso pedi tanto para vocês engrossarem o meu coro. Ainda estou amordaçada, mas a justiça prevalecerá".

Luana, que atualmente vive em Portugal com os três filhos, está sendo processada pelo surfista (com quem foi casada entre 2013 e 2019), por supostamente expor a privacidade das crianças.

Sob ordem judicial, ela não pode publicar vídeos e fotos em que demonstra a relação das crianças com o pai.

De acordo com nota divulgada pela assessoria jurídica de Scooby, a decisão proíbe, "qualquer postagem, por qualquer mídia social, que contenha alusão, direta ou implícita, ao nome do autor e/ou ao nome do autor correlacionado ao nome dos filhos em comum" e reforça que "os conflitos devem ser resolvidos no âmbito familiar".

Em várias ocasiões, a atriz recorreu a internet para falar sobre conflitos com o atleta. Recentemente, ela foi à web cobrar o pagamento total da pensão alimentícia pelo surfista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Pedro Scooby desabafa sobre processo contra Luana Piovani e rebate acusações: "Coisas mentirosas"

Pedro Scooby decidiu gravar um novo desabafo nas redes sociais. Após Luana Piovani expor que estava sendo processada pelo ex-marido e afirmar que ele anexou fotos nuas dela no processo, o surfista se manifestou e negou as acusações.

No vídeo, ele acusou a atriz e apresentadora de espalhar notícias falsas a seu respeito, e afirmou que decidiu entrar na Justiça para tentar resolver todos os problemas. Além disso, o marido de Cintia Dicker (36) lamentou todo o conflito que está vivendo.

"É muito louco eu ter que vir aqui ficar desmentindo as coisas. É justamente por isso que eu estou querendo judicializar tudo. Quem me conhece de antes do Big Brother sabe que há três anos eu passo por isso. Várias coisas que falaram são mentiras", disse ele.