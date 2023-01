Quais são os valores que Pedro Scooby paga de pensão para os filhos? Veja!

Surfista Pedro Scooby e atriz Luana Piovani vêm vivendo uma discussão na Justiça sobre filhos Dom, Bem e Liz

Todos já estão acostumados com a briga entre a atriz Luana Piovani (46) e o surfista Pedro Scooby (34). Cada dia que passa, a novela dos pais de Bem, Dom e Liz fica maior. De acordo com a coluna LeoDias, a famosa pegou em um ponto crítico para o atleta: a pensão que ele paga para os filhos.

Há alguns dias, Luana acusou Pedro de não pagar metade da pensão dos três filhos que teve com a atriz, além de tê-la ameaçado de levar para a Justiça de Portugal para pegar a guarda das crianças. Na época, ela informou seus fãs por um vídeo no Instagram que ele havia pago R$17 mil de pensão, mas o valor completo, segundo a coluna LeoDias, é de R$25 mil.

Luana revelou que as principais despesas que tem com as crianças são o aluguel da casa onde ela mora com os três em Portugal, alimentação (mais ou menos R$2,5 mil), uma cozinheira, uma babá e um motorista. Ainda de acordo com a atriz, Scooby quis reavaliar o total que pagava e pagar o que ele achava justo, tirando o valor do aluguel da casa da conta, por exemplo.

A atriz também deu a entender que Scooby escolheu a guarda alternada dos filhos para não pagar mais ainda de pensão. Bem irritada, ela marcou os patrocínios do surfista no vídeo, como forma de reivindicação. O que deixou Pedro bastante indignado, por se tratar de sua imagem e de seu trabalho.

Pedro Scooby dá sua versão sobre história, expõe conversas e rebate Luana Piovani

O surfista Pedro Scooby também usou as redes sociais para se pronunciar sobre as acusações feitas Luana Piovani. Por meio dos stories do Instagram, ele aproveitou para dizer que nunca se recusou a pagar nada para seus filhos.

“Antes de qualquer resposta a mim ou à minha advogada, a Luana foi para a Internet dizer que eu não pagava. Estou tentando contato com ela para formalizar tudo o quanto antes, porém, tem se recusado a atender minhas ligações, e também não parece estar disposta a resolver de forma pacífica, o que dificulta o processo”, completou.