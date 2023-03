Isis Valverde e Marcus Buaiz trocam comentários apaixonados em foto: ''Casal lindo''

Após surgirem juntos, Isis Valverde e Marcus Buaiz assumem amor publicamente trocando comentários apaixonados

Após serem flagrados juntos em Paris, na França, Isis Valverde e Marcus Buaiz não escondem que estão apaixonados. Inclusive, o casal trocou comentários apaixonados na rede social após o empresário compartilhar fotos todo arrumado para marcar presença no aniversário de 40 anos do cantor Thiaguinho.

Vestindo um look todo preto para o evento especial, o ex-marido de Wanessa Camargo apareceu fazendo pose de galã e recebeu um elogio da amada. Discreta e direta ao ponto, Isis Valverde deixou um coração vermelho nos comentários.

Sem deixar a amada no vácuo, Marcus Buaiz a respondeu também com um emoji coração vermelho, provando que estão bem apaixonados. Os internautas ao perceberem a troca de amor logo vibraram com a ideia de estarem namorando mesmo. "Casal lindo", elogiaram. "A sereia e o tubarão", brincaram outros.

Nas últimas semanas, o novo casal surgiu abraçado em uma foto tirada em um restaurante em Paris, na França. Antes disso, o colunista Leo Dias contou que os dois foram vistos trocando um beijo em um restaurante da capital francesa.

Veja a troca de comentários de Isis Valverde e Marcus Buaiz:

Isis Valverde e Marcus Buaiz: saiba como romance deles começou

Isis Valverde e Marcus Buaiz formam um novo casal no mundo das celebridades. Na quarta-feira, 8, o colunista Lucas Pasin, do site UOL, informou que o romance deles começou há pouco tempo e eles foram apresentados por amigos em comum.

Inclusive, os dois teriam trocado mensagens online até conseguirem marcar encontro pessoalmente. Em Paris, na França, eles foram vistos trocando beijos e abraços em passeios pela cidade, confirme informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Porém, os dois ainda querem manter o clima de romance discreto. Eles querem conversar com os filhos antes de assumir qualquer relacionamento. Vale lembrar que Buaiz é pai de José Marcus e João Francisco, frutos do casamento com Wanessa Camargo. Por sua vez, Valverde é mãe de Rael, fruto do relacionamento com o modelo André Resende.

Marcus Buaiz está solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também está solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.