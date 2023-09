Internada, Preta Gil recebe visita surpresa e se emociona: "Tanta saudade"

A cantora Preta Gil, que está internada em um hospital de São Paulo, se emocionou com a visita que recebeu

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 8, para dividir um momento bastante especial. Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, ela recebeu uma visita especial.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou um vídeo do momento que reencontrou suas cachorrinhas, Lua e Estrela Gil, e confessou que estava com muita saudade de suas filhas. "Minhas filhas vieram ver a mamãe, eu não tava mais aguentando de tanta saudade, amo tanto que chega dói o coração!!! #luapomsky #estrelagil", escreveu Preta na legenda da publicação.

Enquanto está internada, Preta vem recebendo a visita de vários amigos. A atriz Regina Casé levou presentes para a amiga, e ainda fez uma massagem na cantora. A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Carolina Dieckmann e Carol Sampaiotambém fizeram questão visitar a artista.

Além deles, a cantora Ivete Sangalo e os apresentadores Angélica e Luciano Huck também foram ao hospital. No dia da visita do casal, a filha de Gilberto Gil recebeu a notícia de que iria retirar a sonda nasogástrica. "Tirei a sonda, tomei banho, passei corretivo. Recebi visita hoje, surpresa. Ontem foi visita surpresa da Ivete [Sangalo] e da Cynthia [Sangalo, irmã de Ivete], hoje Angélica e Luciano [Huck]. Eu estava aqui 'desaplaudidíssima', mas tudo bem, a vida é assim", disse ela em um trecho do vídeo.

Confira:

Desabafo comovente

Na madrugada desta última quinta-feira, 7, a cantora e apresentadora Preta Gil comoveu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar mais um desabafo sincero. A artista contou que está sofrendo com ansiedade e passando noites em claro enquanto enfrenta a luta contra um câncer no intestino e lida com as traições de seu ex-marido, Rodrigo Godoy.

Através dos stories do Instagram, ela abriu o coração ao compartilhar uma mensagem sobre o período turbulento em sua vida: "Ter ansiedade é você ir dormir três horas da manhã e acordar às sete com um bolo na garganta, dor de barriga, vontade infinita de chorar", disse ela em um trecho da postagem. Veja o desabafo completo!