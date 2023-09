Preta Gil comemora ao retirar sonda nasogástrica: "Mega feliz"

Enquanto recebia a visita de alguns amigos famosos, a cantora Preta Gil recebeu a notícia de que iria retirar a sonda nasogástrica

Na tarde deste sábado, 2, Preta Gil usou as redes sociais para dividir uma boa notícia com os seus seguidores. A cantora, que no mês passado passou por uma cirurgia no intestino para a retirada de um tumor, retirou a sonda nasogástrica.

Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ela postou alguns vídeos nos Stories do Instagram e contou a novidade. "Tirei a sonda, tomei banho, passei corretivo. Recebi visita hoje, surpresa. Ontem foi visita surpresa da Ivete [Sangalo] e da Cynthia [Sangalo, irmã de Ivete], hoje Angélica e Luciano [Huck]. Eu estava aqui 'desaplaudidíssima', mas tudo bem, a vida é assim", começou.

"Tirei a sonda, tô mega feliz. O Dr. Frederico e Rodrigo falaram que tá superseguro, tá tudo indo bem. Já estou comendo, já estou fazendo a digestão muito bem, então eles tiraram. Menos um tubo para eu poder dormir", celebrou.

No dia 27 de agosto, Preta retirou a sonda e começou a introdução de alimentos sólidos em forma pastosa, contudo, acabou passando mal. Foi então que os médicos decidiram colocar a sonda novamente, e a cantora falou sobre a situação.

"Quando eu falo de habilitação é sobre isso, sobre o corpo, organismo se acostumar com o novo, como a gente tem a bolsinha [colostomia], o trânsito foi todo desviado pra ela, então acontece que eu tive uma obstrução intestinal que me deu como se fosse uma prisão de ventre, mas não é prisão de ventre, as fezes não foram pra bolsinha ficaram acumuladas e isso me deu enjoo, vomito e pra drenar melhor o estomago voltou a sonda nasogástrica", explicou resumidamente.

Visita dos amigos

Após receber a visita da atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme. Preta Gil também foi surpreendida por Ivete Sangalo, Angélica e Luciano Huck. Em seu Instagram, a filha do cantor Gilberto Gil postou um vídeo mostrando a surpresa que recebeu dos amigos.

"Visitas dos meus amores, irmãos que a vida me deu Ivete, Angélica e Luciano me sinto mais segura sabendo que tenho vocês na vida!!! Amo infinito, obrigada por estarem ao meu lado sempre!", escreveu ela na legenda da publicação ao mostrar as visitas.

Confira: