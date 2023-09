Preta Gil comove ao fazer desabafo pesado sobre ansiedade: “Culpa por tudo”

Cantora Preta Gil compartilha relato forte sobre crises de ansiedade em meio a luta contra câncer e traições do ex-marido

Na madrugada desta quinta-feira, 7, a cantora e apresentadora Preta Gil comoveu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar mais um desabafo sincero. A artista contou que está sofrendo com ansiedade e passando noites em claro enquanto enfrenta a luta contra um câncer no intestino e lida com as traições de seu ex-marido, Rodrigo Godoy.

Através do stories do Instagram, Preta abriu o coração ao compartilhar uma mensagem sobre o período turbulento em sua vida: "Ter ansiedade é você ir dormir três horas da manhã e acordar às sete com um bolo na garganta, dor de barriga, vontade infinita de chorar”, diz parte da publicação.

Preta ainda revelou sentir "culpa por tudo" em meio aos desafios pessoais que tem enfrentado: “Palpitação e aperto no peito com pensamentos acelerados quando você não tem culpa de nada e sofre e se culpa por tudo”, a filha do cantor Gilberto Gil desabafou em um momento de vulnerabilidade nas redes sociais.

Preta Gil comoveu seus seguidores ao compartilhar um desabafo sincero - Reprodução/Instagram

Relembre o fim do casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy:

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Preta expõe seus sentimentos com sinceridade nas redes sociais. Desde o fim da união com Rodrigo Godoy, em abril deste ano, a cantora compartilha uma série de desabafos sobre as traições que sofreu do ex-marido e de sua ex-figurinista, Ingrid Lima, enquanto enfrenta a luta contra o câncer.

Preta e Rodrigo foram casados por oito anos, mas a cantora decidiu colocar um ponto final na relação desde que ele foi flagrado de mãos dadas com a stylist, que cuidava de seus figurinos. Após o fim da relação, a artista iniciou uma nova fase do tratamento e precisou se submeter a uma cirurgia para a retirada do tumor. Atualmente, ela segue internada para se recuperar após o procedimento.

