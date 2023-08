Filha recém-reconhecida de MC Marcinho para no hospital e desabafa: ''Não faz sentido''

Após 21 anos, Sara Paraíso fez exame de DNA e conheceu MC Marcinho; jovem passou mal ao saber da morte do pai

A filha de MC Marcinho, Sara Paraíso, reconhecida como herdeira do funkeiro recentemente após um exame de DNA, passou mal após saber da morte do pai neste sábado, 26. Na rede social dela, um amigo compartilhou uma mensagem contando que ela precisou de atendimento, mas que está com boa saúde.

"Oi gente, Rafael aqui. O celular da Sara está comigo, ela não está falando, passou muito mal e trouxemos pro hospital. Agora ela está medicada, mas estável. Contamos com a compreensão de todos, quando ela estiver melhor vai responder vocês", avisou o colega dela.

Em seu feed, Sara Paraíso, que só conheceu MC Marcinho, aos 21 anos, desabafou sobre não ter tido a oportunidade de viver mais tempo com o pai. Ela falou sobre acreditar em um milagre. O cantor estava internado há semanas e nos últimos dias teve uma piora em seu quadro de saúde, tendo infecção generaliza e disfunção de órgãos.

"Eu ainda sonho que um dia você virá... Sonhei quase todos os dias que você voltava para nós. Os caminhos do Senhor são misteriosos, e na verdade ninguém o explica. Antes o desconhecido que eu tive quando criança/adolescente era porque eu não conhecia meu pai, depois que finalmente o conheci, o desconhecido foi POR QUE EU DEMOREI 21 ANOS PARA CONHECÊ-LO. Por que fui privado disto? E agora você sabe... Por que Deus tirou ele de mim, tivemos tão pouco tempo, mas tão pouco tempo, está me deixando louca", começou o longo desabafo.

Em sua rede social, Sara ainda mostrou um vídeo resumindo como foi o processo de conhecer o pai. Além dela, MC Marcinho teve outros quatro filhos. Durante a vida, o funkeiro sofreu várias internações e sobreviveu a um atentado de bandidos.

++ Os filhos de MC Marcinho: cantor teve 5 e reconheceu um deles recentemente

Veja o desabafo completo da filha de MC Marcinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SARA PARAÍSO 👸🏾 (@saraparaiso.ofc)

INTERNAÇÕES DE MC MARCINHO

Em 2019, MC Marcinho foi hospitalizado ao apresentar um princípio de infarto. No ano seguinte, ele foi internado na CTI após contrair a COVID-19. Em fevereiro de 2021, a voz do hit Glamurosa ficou em coma por quatro dias em decorrência de uma infecção bacteriana no pé esquerdo, além de ficar mais três meses no hospital, pois a doença havia atingido seu pulmão.

No final de julho de 2021, Marcinho implantou um marca-passo após ter problemas cardíacos. Em 2023, realizou uma cirurgia para a troca de seu marca-passo, inserido em 2019, que começou a apresentar problemas. O artista foi internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde foi sedado e faz hemodiálise.

No final de julho, o artista foi hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória sendo intubado e sedado na UTI. Depois, precisou passar por uma cirurgia para o implante de coração artificial.

A cirurgia para implante de um coração artificial é feita para inserir um dispositivo de assistência ventricular (DAV), usado para bombear o sangue pelo corpo para auxiliar o coração humano. O aparelho costuma ser usado em casos de pacientes com insuficiência cardíaca.

Na última semana, ele foi retirado da fila pelo transplante de coração após a piora de seu quadro clínico. No Sistema Nacional de Transplantes, o receptor tem que ter os requisitos mínimos para conseguir passar pela cirurgia e receber o órgão. Neste sábado, 26, foi anunciada a morte do ícone do funk.