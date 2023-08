Os filhos de MC Marcinho: cantor teve 5 e reconheceu um deles recentemente

Saiba quem são os filhos de MC Marcinho; cantor descobriu uma herdeira em 2021 após exame de DNA

Os filhos de MC Marcinho apareciam com frequência na rede social do cantor falecido neste sábado, 26. Pai coruja, ele sempre exibia registros curtindo com os herdeiros festas e até viagens fora do Brasil.

Os cinco filhos do funkeiro foram frutos de relacionamentos diferentes. Três deles foram com Kelly Garcia, com quem se casou em 2008, e teve o relacionamento acabado durante sua internação.

Mateus, Marcelo Garcia, Marcelly Garcia e Márcio André até então eram os únicos filhos reconhecidos pelo cantor. Recentemente, em 2021, Sara Paraíso descobriu que MC Marcinho era seu pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mc Marcinho (@mcmarcinho)

A moça contou com a ajuda de MC Cacau, Kelly Garcia, para provar a paternidade. Sara foi fruto de um relacionamento do cantor e fez um exame de DNA. "Para fins burocráticos. Pois não tínhamos dúvidas que eu sou de fato a filha dele. Até porque a semelhança é gritante", disse ela na ocasião. Em maio de 2021, eles efetuaram o exame DNA, que deu positivo.

++ Internações e até atentado, MC Marcinho teve lutas durante a vida

Veja os filhos de MC Marcinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mc Marcinho (@mcmarcinho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mc Marcinho (@mcmarcinho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mc Marcinho (@mcmarcinho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mc Marcinho (@mcmarcinho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mc Marcinho (@mcmarcinho)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mc Marcinho (@mcmarcinho)

INTERNAÇÕES DE MC MARCINHO

Em 2019, MC Marcinho foi hospitalizado ao apresentar um princípio de infarto. No ano seguinte, ele foi internado na CTI após contrair a COVID-19. Em fevereiro de 2021, a voz do hit Glamurosa ficou em coma por quatro dias em decorrência de uma infecção bacteriana no pé esquerdo, além de ficar mais três meses no hospital, pois a doença havia atingido seu pulmão.

No final de julho de 2021, Marcinho implantou um marca-passo após ter problemas cardíacos. Em 2023, realizou uma cirurgia para a troca de seu marca-passo, inserido em 2019, que começou a apresentar problemas. O artista foi internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde foi sedado e faz hemodiálise.

No final de julho, o artista foi hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória sendo intubado e sedado na UTI. Depois, precisou passar por uma cirurgia para o implante de coração artificial.

A cirurgia para implante de um coração artificial é feita para inserir um dispositivo de assistência ventricular (DAV), usado para bombear o sangue pelo corpo para auxiliar o coração humano. O aparelho costuma ser usado em casos de pacientes com insuficiência cardíaca.

Na última semana, ele foi retirado da fila pelo transplante de coração após a piora de seu quadro clínico. No Sistema Nacional de Transplantes, o receptor tem que ter os requisitos mínimos para conseguir passar pela cirurgia e receber o órgão. Neste sábado, 26, foi anunciada a morte do ícone do funk.