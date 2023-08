Nem ficou sabendo? Antes da morte, MC Marcinho perdeu a esposa após divórcio

Antes da morte, MC Marcinho perdeu a esposa após divórcio; ela justificou a decisão

A morte do cantor MC Marcinho anunciada neste sábado (26) comoveu os fãs. Só que uma semana antes da partida do funkeiro, ele foi surpreendido após o divórcio ser revelado pela então esposa, Kelly Garcia.

Em estado grave, não se sabe se ele ficou sabendo do fim de seu casamento. A revelação do fim do casamento do cantor aconteceu na semana passada. Kelly Garcia disse que também estava passando por questões que envolvem seu quadro clínico.

"Estou passando por momentos muito difíceis, agora sou oficialmente ex-esposa (saiu o divórcio) do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo que o que posso fazer agora é orar sem cessar e cuidar da minha saúde. Estarei fora das redes sociais, porque isso aqui adoece uma pessoa e eu já estou doente. Fortaleçam nosso círculo de oração, sempre em mente que a última palavra é de Deus", escreveu ela.

MC Marcinho morreu à espera de um transplante. No final de julho, o artista foi hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi intubado e sedado na UTI. Depois, precisou passar por uma cirurgia para o implante de coração artificial. O artista seguirá hospitalizado até receber um coração compatível para que o transplante seja realizado.

Plano de saúde não queria liberar procedimento

O drama vivido por MC Marcinho começou no ano passado, quando o cantor precisou organizar uma campanha para conseguir implantar um marcapasso. Na época, o plano de saúde do artista não aceitou o procedimento. "Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o plano que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho", declarou na época.

O cantor, que marcou o funk brasileiro com hits como 'Glamurosa', pediu que o plano agilizasse o processo: “Pelo amor de Deus”, suplicou ainda no vídeo. Na legenda, ele completou: "Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida”, iniciando uma campanha apoiada por várias celebridades, que marcaram a empresa nos comentários e solicitaram urgência na liberação da cirurgia.