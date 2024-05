Ex-BBB Isabelle ganha declaração romântica ao vivo de Matteus: 'Admiração'

Fofos! Em participação no 'Encontro', o ex-BBB Matteus falou sobre a expectativa em passar o Dia dos Namorados com Isabelle

Ex-participantes do BBB 24, Matteus e Isabelle engataram um romance ainda dentro do confinamento e seguem apaixonadíssimos aqui fora! Nesta quarta-feira, 29, o vice-campeão do reality show da TV Globo participou do programa 'Encontro com Patrícia Poeta' e aproveitou o momento para fazer uma declaração especial ao vivo à amada.

O pedido oficial de namoro aconteceu em maio, quando a Cunhã recebeu um buquê de flores acompanhado de um belíssimo anel. Matteus, inclusive, já conheceu toda a família da manauara e até celebrou pessoalmente o aniversário da sogra, Jaqueline Nogueira.

Ao longo de sua participação no programa matinal, Matteus contou que está se preparando para passar o primeiro Dia dos Namorados ao lado de Isabelle. "Estou me preparando psicologicamente, me preparando. Eu sou até suspeito de falar da Isabelle. (...) Ela é uma pessoa superespecial, que tenho um carinho imenso, muito respeito e admiração, como namorada e amiga", disse ele.

E completou: "É uma pessoa que gosto muito e quero seguir vivendo com ela. É tudo muito recente, mas muito intenso". Em seguida, ele revelou que, em breve, a namorada finalmente conhecerá sua avó, a única familiar do gaúcho que ela ainda não encontrou.

De acordo com Matteus, no mês de julho, logo após o Festival de Parintins, que acontece no Amazonas, Isabelle deve visitar a famosa cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. "Estamos nos organizando para ela ir para lá conhecer minha cultura. Estou muito feliz de conhecer a cultura dela", concluiu.

Isabelle entrega dinâmica inusitada com Matteus em namoro à distância

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral seguem apaixonadíssimos! Ex-participantes do BBB 24, os dois engataram um romance ainda nos últimos dias do reality show da TV Globo e, alguns dias após o fim do programa, a manauara foi pedida oficialmente em namoro pelo gaúcho.

Apesar da grande paixão, o casal precisa encarar uma distância geográfica. Com o fim do reality, Isabelle retornou para Manaus e Matteus à Alegrete, no Rio Grande do Sul. Em entrevista ao podcast 'PodDelas', apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, a ex-BBB contou como tem sido os dias longe do amado.

"A distância é realmente uma coisa que implica. Mas acho que quando a gente quer, a gente faz valer a pena. De alguma forma [a distância] cria mais expectativa, mais saudade", declarou a manauara. Em seguida, ela revelou uma dinâmica inusitada adotada pelo casal para diminuir um pouco a saudade.

"A gente se fala todos os dias, se liga por videochamada. 'Bora dormir juntos no vídeo, tu dorme aí e eu durmo aqui'. A gente fala horas no telefone, conversa muito por videochamada quando estamos longe", contou Isabelle Nogueira.