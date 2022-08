Companheira de Claudia Jimenez fala sobre a morte da cantora

Companheira de Claudia Jimenez, Stella Torreão fala sobre a saudade da atriz: “Cadê você para me acalmar”

A personal trainer Stella Torreão, que era a companheira de vida da atriz Claudia Jimenez, fez um novo post para homenageá-la após a sua morte. No último domingo, 21, apenas um dia após a morte da atriz, ela relembrou o vídeo de uma entrevista da artista no Programa do Jô.

Na legenda, Stella desabafou sobre a saudade. “Ô mulher talentosa! Que honra ter estado ao seu lado; mar deságua dos meus olhos e cadê você para me acalmar, me colocar no colo e dizer: 'chora, mas lembra que você tem saúde'. E assim ficávamos abraçadas. Meu amor, que você esteja nos braços de sua mãe”, declarou.

No dia da morte de Claudia, a companheira dela emocionou com um recado carinhoso nas redes sociais. “Hoje não é aniversário dela. Passo aqui só para dizer que ela me alimenta, de todas as maneiras, me protege, me ama, me valoriza e me salva! Acreditem, não sei o que fiz para merecer essa pessoa tão maravilhosa, em minha vida”, disse ela, e completou: “Claudia, amor da minha vida, faria tudo de novo! Você fez muito mais por mim. 'Cadê nós, meu amor'”.

Morte da atriz Claudia Jimenez

Claudia Jimenez faleceu aos 63 anos de idade no sábado, 20, em um hospital no Rio de Janeiro. Ela morreu em decorrência da insuficiência cardíaca. Ao longo de sua vida, a atriz enfrentou vários problemas cardíacos.

Em 1986, ela foi diagnosticada com um câncer no mediastino, que fica atrás do coração. Ela fez radioterapia e se curou. Ela fez uma cirurgia no coração em 1999, quando colocou cinco pontes de safena. Em 2012, ela fez a substituição da válvula aórtica. Em 2014, a artista colocou um marca-passo.

