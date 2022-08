Causa da morte da atriz Claudia Jimenez é revelada

Globo confirma a causa da morte da atriz Claudia Jimenez, que faleceu neste sábado, 20, aos 63 anos

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 13h49

A atriz Claudia Jimenez faleceu aos 63 anos de idade e a causa da morte foi revelada no início da tarde deste sábado, 20. A TV Globo informou que ela partiu em decorrência da insuficiência cardíaca.

Vale lembrar que a artista já tinha um histórico de problemas cardíacos. Em 1999, ela sofreu um infarto. Antes disso, em 1986, ela foi diagnosticada com um câncer no mediastino, que fica atrás do coração. Ela fez radioterapia e se curou.

Ela fez uma cirurgia no coração em 1999, quando colocou cinco pontes de safena. Em 2012, ela fez a substituição da válvula aórtica. Em 2014, a artista colocou um marca-passo.

Claudia Jimenez faleceu após o período internada em um hospital no Rio de Janeiro. O velório do corpo dela acontece na tarde deste sábado, 20, no Rio de Janeiro com a presença de amigos e familiares.

Companheira de Claudia Jimenez lamenta a morte da atriz

Companheira da atriz Claudia Jimenez, Stella Torreão comoveu seus seguidores ao fazer uma homenagem para a artista, que faleceu neste sábado, 20, aos 63 anos. Ela se despediu da artista com um recado sobre a parceria delas ao longo da vida.

“Hoje não é aniversário dela. Passo aqui só para dizer que ela me alimenta, de todas as maneiras, me protege, me ama, me valoriza e me salva! Acreditem, não sei o que fiz para merecer essa pessoa tão maravilhosa, em minha vida”, disse ela.

Na legenda, ela completou: “Claudia, amor da minha vida, faria tudo de novo! Você fez muito mais por mim. 'Cadê nós, meu amor'”.