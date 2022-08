Claudia Jimenez morre aos 63 anos no Rio de Janeiro

Claudia Jimenez morreu aos 63 anos e já tinha passado por pelo menos três cirurgias no coração

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 09h00

Neste sábado, 20, a atriz Claudia Jimenez morreu, aos 63 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada no Hospital Samaritano, na Zona Sul do estado do Rio.

Ela havia passado por um processo de tratamento contra um câncer no tórax e já havia feito pelo menos três cirurgias no coração.

A atriz ficou muito conhecida por interpretar Dona Cacilda no humorístico Escolinha do Professor Raimundo, além de fazer sucesso com a personagem Edileuza em Sai de Baixo.

Tratamento contra o câncer

A atriz descobriu um tumor maligno no mediastino em 1986 e teve que fazer sessões de radioterapia. Entretanto, o tratamento pode ter lhe causado um problema no coração, o que a fez passar por três cirurgias, uma em 1999, outra em 2012 e uma terceira em 2014.

Uma carreira de sucesso

Cláudia Maria Patitucci Jimenez, mais conhecida apenas como Claudia Jimenez, nasceu no Rio de Janeiro, em 1958.

Fez sua estreia nos palcos profissionalmente em 1978, na peça Opera do Malandro, de Chico Buarque. No início dos anos 1980, entrou para a TV Globo onde fez a abertura de Viva o Gordo, de Jô Soares e interpretou Pureza em Chico City, de Chico Anysio.

Nos anos 1990, fez um dos papéis mais importantes de sua vida, a Dona Cacilda em Escolinha do Professor Raimundo, que ficou conhecida com o seu bordão, "Beijinho, beijinho, pau, pau". Outro papel de sucesso da atriz foi Edileuza no humorístico, Sai de Baixo.

Nos anos 2000, seguiu fazendo programas de humor na TV Globo, mas também entrou no ramo das novelas, atuando em ramas como Torre de Babel, América, Sete Pecados, Aquele Beijo e Haja Coração.