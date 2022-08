Ex-mulher de Claudia Jimenez comove com homenagem póstuma

Ex-mulher de Claudia Jimenez, Stella Torreão escreve mensagem para se despedir da atriz, que faleceu neste sábado: 'Ela me alimenta de todas as maneiras'

Ex-mulher da atriz Claudia Jimenez, Stella Torreão comoveu seus seguidores ao fazer uma homenagem para a artista, que faleceu neste sábado, 20, aos 63 anos. Ela se despediu da artista com um recado sobre a parceria delas ao longo da vida.

“Hoje não é aniversário dela. Passo aqui só para dizer que ela me alimenta, de todas as maneiras, me protege, me ama, me valoriza e me salva! Acreditem, não sei o que fiz para merecer essa pessoa tão maravilhosa, em minha vida”, disse ela.

Na legenda, ela completou: “Claudia, amor da minha vida, faria tudo de novo! Você fez muito mais por mim. 'Cadê nós, meu amor'”.

Claudia Jimenez e Stella Torreão viveram um lindo amor por um longo período e, quando terminaram, continuaram amigas e sempre juntas.

Ex-namorado de Claudia Jimenez se despede da atriz

Mais cedo, o ator Rodrigo Phavanello, que foi namorado da atriz Claudia Jimenez em 2008, lamentou a morte dela.

"Gorducha você veio nessa Terra e virou um dos seres humanos mais incríveis que já conheci! Você cumpriu maravilhosamente sua missão trazendo a sua alegria e nos fazendo rir! E tem uma frase que você sempre me dizia: NINGUÉM É NORMAL OLHANDO DE PERTO!", disse ele.

E completou: "Tenho certeza que esse foi o teu veridicto sobre essa passagem por aqui! Descanse em paz minha Anja! Meus profundos sentimentos a toda família que ela tanto amava! Agora sim você virou uma Anja!".