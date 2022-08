Ex de Claudia Jimenez lamenta a morte dela: 'Virou uma anja'

Ex-namorado de Claudia Jimenez, Rodrigo Phavanello faz homenagem ao receber a notícia da morte da atriz: 'Cumpriu sua missão'

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 10h59

O ator Rodrigo Phavanello escreveu uma linda homenagem para se despedir da atriz Claudia Jimenez, que faleceu neste sábado, 20, aos 63 anos. Ele fez um post nas redes sociais para lamentar a morte dela e falar da admiração que tinha por ela.

"Gorducha você veio nessa Terra e virou um dos seres humanos mais incríveis que já conheci! Você cumpriu maravilhosamente sua missão trazendo a sua alegria e nos fazendo rir! E tem uma frase que você sempre me dizia: NINGUÉM É NORMAL OLHANDO DE PERTO!", disse ele.

E completou: "Tenho certeza que esse foi o teu veridicto sobre essa passagem por aqui! Descanse em paz minha Anja! Meus profundos sentimentos a toda família que ela tanto amava! Agora sim você virou uma Anja!".

Vale lembrar que Rodrigo e Claudia namoraram entre abril e outubro de 2008. Eles viveram uma grande paixão. Alguns anos depois, ele falou sobre o relacionamento deles em uma entrevista de 2018.

"Joguei tudo pra cima, estava fazendo uma novela das sete, vazou pra mídia o relacionamento e a corda estourou do lado mais fraco. E o lado mais fraco era o meu. Ela já era a Claudia Jimenez e eu estava no começo da minha carreira. Sofri preconceito até dentro da minha família. Era uma coisa que ninguém entendia, mas o importante é que fui até o final, foi uma troca incrível que existiu na minha vida e tenho certeza que na dela também", disse ele.

Morte da atriz Claudia Jimenez

Neste sábado, 20, a atriz Claudia Jimenez morreu, aos 63 anos, no Rio de Janeiro. A artista estava internada no Hospital Samaritano, na Zona Sul do estado do Rio. A causa da morte não foi divulgada.

Ela havia passado por um processo de tratamento contra um câncer no tórax e já havia feito pelo menos três cirurgias no coração.

A atriz ficou muito conhecida por interpretar Dona Cacilda no humorístico Escolinha do Professor Raimundo, além de fazer sucesso com a personagem Edileuza em Sai de Baixo.