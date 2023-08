Carol Nakamura fala sobre Faustão: ''Devo minha vida a esse cara''

Em declaração emocionante para Faustão, Carol Nakamura fala sobre bastidores de vivência com o apresentador

Ex-assistente de palco de Faustão, a dançarina Carol Nakamura, fez uma declaração emocionante para o apresentador, com revelações dos bastidores da vivência que teve com o comunicador durante os anos que trabalho no Domingão do Faustão.

Relembrando momentos ao lado dele, a ex-participante de No Limite comentou a importância que ele teve em sua carreira e vida pessoal. Carol Nakamura então revelou que recebeu muito apoio de Fausto Silva e da família dele, quando ficou muito doente.

"Nem sei por onde começar, sempre que penso no Faustão meu coração se enche de gratidão, meus olhos ficam cheios de lágrimas não dá nem pra explicar. Devo minha vida a esse cara, tanto profissionalmente quanto no pessoal. Minha carreira nunca teria acontecido se ele não acreditasse em mim, na verdade ele acreditou mais em mim do que eu mesma, e com muita generosidade que é uma das maiores qualidades dele, me ensinou tudo o que sei, me fez brilhar e isso mudou toda minha vida", revelou.



Carol então relembrou o momento difícil que enfrentou: "Em 2009 eu fiquei muito doente, fiz 6 cirurgias e fiquei quase um ano internada entre idas e vindas do hospital. Eu fui tão cuidada por essa família que me acolheu com muito amor, carinho e respeito".

A ex-assistente de palco então confirmou os comentários positivos sobre Faustão. "Ele realmente se importa com os seus funcionários, me indicou o melhor médico e meu caso foi resolvido em uma semana. Agora eu nem sei como ser tão incrível e brilhante como ele, me sinto muito triste por conta da situação delicada. Por isso estou aqui com todo o meu amor, respeito e carinho pra pedir orações pra que ele fique saudável o mais rápido possível", escreveu.

"Você merece toda saúde, felicidade, amor e respeito do mundo. Te considero como um pai, nada do que eu escreva aqui vai expressar o que sinto e o quanto eu sou agradecida por sua vida e da sua família. Estamos todos em oração por você. Conte sempre comigo. Muito obrigada por tudo. Já já você vai melhorar, tenho muita fé em Deus, e vou orar por você todos os dias. O Brasil te ama, te admira e quer te ver bem o mais rápido possível. Estamos SEMPRE com você. Fica bem logo, pq vc é muito importante pra todos nós. Te amamos muito, eu e todos que tiveram a oportunidade de te conhecer. Obrigada por tanto!", declarou-se.

Por que Faustão terá prioridade na fila do transplante de coração?

Faustão terá prioridade na fila do transplante do coração. Seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o artista de 73 anos não ficará no fim da fila.

Segundo a médica Silvia Ayub Ferreira, que coordena o Programa de Transplante Cardíaco do Hospital Sírio-Libanês, o apresentador atende todos os critérios para conseguir a prioridade. Ela explicou o que é levado em consideração.

Segundo ela, “quando o paciente está internado necessitado de medicação inotrópica para ajudar na contração do coração ou algum dispositivo de assistência circulatória, ele passa na frente de pacientes que estão em casa. Ele recebe uma priorização”. A declaração foi ao 'Metrópoles'.

Como Faustão está internado na UTI, ele se adequa aos critérios. Neste domingo, 20, um boletim médico revelou uma piora no quadro clínico do apresentador. Segundo os médicos, ele está usando medicações para o controle do bombeamento do sangue pelo organismo. Fausto Silva está internado há 15 dias.

"Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração", diz a mensagem.