Bruna Biancardi curte férias com as amigas em meio a rumores de novas traições

Em meio a rumores de novas traições envolvendo Neymar, Bruna Biancardi dá um tempo das redes sociais e viaja com as amigas

Off-line das redes sociais nos últimos dias, Bruna Biancardi decidiu preservar sua imagem e aproveitar uma temporada de férias com as amigas em Angra dos Reis, após ter seu nome exposto na internet devido a mais um boato de traição envolvendo o seu namorado, o jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, Neymar Jr.

À espera da primeira filha do casal, que se chamará Mavie, a influenciadora apareceu nos Stories compartilhado pela amiga Adenacia Anastasia na tarde da última quinta-feira, 29, curtindo um passeio de barco em Ilha Grande, no Rio de Janeiro.

Exibindo a barriguinha de gravidez, Bruna apareceu toda plena enquanto aproveitava o dia ensolarado no meio da paisagem paradisíaca. Por sua vez, Bi Coimbra, que casou recentemente e teve Neymar e Bruna como seus padrinhos, publicou um registro onde a futura mamãe aparece com a filha da amiga nos braços, dando mamadeira.

Ainda ontem, mais uma polêmica envolvendo o nome de Neymar Jr. veio à tona! Isso porque a estudante de arquitetura e influenciadora digital, Isis Mesquita, expos um print no qual o craque deixa explícito que tinha interesse na jovem ao reagir suas fotos com diversos emojis de fogo, mesmo namorando Bruna Biancardi.

VEJA OS STORYS DE BRUNA BIANCARDI COM AS AMIGAS:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

DECISÃO DRÁSTICA

Grávida da primeira filha,Bruna Biancardi decidiu ignorar todas as polêmicas que estão envolvendo a traição de seu namorado. De acordo com informações do R7, a modelo tomou a decisão de focar todas as suas energias somente em manter uma gravidez saudável, deixando de comentar sobre os escândalos envolvendo o jogador de futebol.

A influenciadora digital ignorou as polêmicas à sua volta e vem usando suas redes sociais normalmente, sem se pronunciar sobre os boatos. Bruna apenas fechou a seção de comentários das postagens de seu perfil oficial no Instagram.

A empresária que é formada em Negócios de Moda, ganhou destaque na imprensa em agosto de 2021 ao ser flagrada com Neymar durante passeio na Espanha. O casal se conheceu no réveillon 2020 na casa dele, em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Em agosto de 2022, eles se separaram, mas reataram o namoro em janeiro deste ano.