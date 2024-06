Bárbara Evans rebate críticas sobre fazer cirurgia plástica pós gravidez de gêmeos

'Vão lavar uma louça', rebateu Bárbara Evans; Influenciadora que deu à luz Álvaro e Antônio em novembro não gostou de ser questionada por seguidores

Bárbara Evans não gostou nada de ser questionada por seguidores após publicar vídeo nas redes sociais contando quais cirurgias plásticas pretende fazer depois de dar à luz Álvaro e Antônio e resolveu rebater as críticas neste sábado, 15 em seu Instagram.

Fazendo a linha sincerona a influenciadora rebateu internautas que apontaram que a influenciadora digital talvez não precisasse de tantas operações. "Deixa eu falar com as mal-amadas: quem decide se meu corpo está bom ou não sou eu".

"Se ninguém está vendo, problema [deles], eu estou e se posso e tenho condições de fazer, vou fazer, sim, principalmente subir meus peitos, que agora só olham para baixo. Para de se meter na vida dos outros, que tenho certeza que, se você tivesse dinheiro [faria o mesmo]", disse Bárbara, antes de concluir o recado.

“Só esqueceram de falar o principal: o corpo é meu. Isso mesmo. Vão lavar uma louça, esfregar um chão e me deixa com meu corpinho, que vou ficar bem gostosa. Hoje em dia o povo fica muito doido, acha que tem o direito de falar da vida alheia. Não vou nem ficar me justificando, porque, além de não precisar, não tenho saco", finalizou

Tudo isso começou porque ela compartilhou com seus seguidores mais cedo essa semana que planeja fazer procedimentos estéticos para arrumar algumas coisas em seu corpo que lhe incomodam. No vídeo, ela mostrou que sua barriga e costas estão flácidas, além de que ela está incomodada com o tamanho de seus braços, suas coxas e com seus seios.

"Até que tô bem. Mas vou tirar a pele da barriga, vou tirar aqui atrás, vou subir os peitos, vou tirar a gordura aqui do meio das pernas. Ah amor, vou fazer tudo o que eu posso", confessou Bárbara.

Filha da ex-modelo Monique Evans, a influenciadora é mãe de três filhos: os gêmeos Álvaro e Antônio, de sete meses, e Ayla, de dois anos. As crianças são frutos do relacionamento de seis anos, quatro deles casada, com o empresário Gustavo Theodoro.

Bárbara Evans teve filho internado na UTI recentemente

Antônio, um dos gêmeos de Bárbara Evans, passou 11 dias internado, sendo 10 deles na UTI pediátrica, recentemente. O pequeno foi diagnosticado com bronquiolite e correu até mesmo o risco de ser entubado. No último dia 12, ele teve alta hospitalar e sua mamãe compartilhou detalhes dos desafios durante a hospitalização do menino, e emocionou ao comemorar sua recuperação.