Filho de Bárbara Evans recebe alta após 11 dias de internação: “Como foi forte”

Bárbara Evans emociona ao celebrar alta do filho e compartilha relato forte sobre os momentos difíceis durante sua internação na UTI; confira os detalhes

Nesta quarta-feira, 12, Bárbara Evans celebrou a alta de seu filho, Antônio, de apenas seis meses, após o pequeno passar 11 dias internado, sendo 10 deles na UTI pediátrica. Emocionada, a influenciadora digital e modelo compartilhou detalhes dos desafios durante a hospitalização do menino, e emocionou ao comemorar sua recuperação.

Através de seu perfil no Instagram, Bárbara abriu um álbum de fotos e vídeos dos momentos do pequeno no hospital. Apesar de estar doente, ele aparece super sorridente entre os registros. Na legenda, a influenciadora abriu o coração sobre seus últimos dias acompanhando o pequeno, que tem um irmão gêmeo, Álvaro.

“Estamos de alta! Não sei por onde começar, foram 11 dias de hospital e 10 dias de UTI.

Meu filho de 6 meses teve bronquite e teve que ser internado. Esses 11 dias para mim, parecem meses e meses!! Como foi duro, quantas vezes eu precisei tirar forças de onde não existia mais para continuar, para dar amor e carinho”, disse Evans.

Em seguida, Bárbara exaltou a força do herdeiro: “Meu denguinho, como ele foi forte!! Tantas picadas, tantas aspirações, nossa. Só de lembrar meu coração chega a pegar fogo. Saio daqui uma nova mulher, uma nova mãe! Estou indo embora com meu filho, mas sempre vou estar pensando nessas mães e nessas crianças”, lamentou.

“Tantas histórias por trás de cada olhar… que a sua história fica “pequena”. Mães de UTI são as mães mais fortes que eu já conheci. Aqui não existe só a sua dor, só a dor do seu filho. NÃO! Aqui sentimos a dor de todos!! Uma torcendo pela outra. Estamos indo para casa graças a Deus”, a influenciadora digital desabafou sobre os momentos delicados.

Por fim, Bárbara desejou forças para as mamães que estão passando pelas mesmas dificuldades com seus pequenos e agradeceu a equipe que cuidou de seu herdeiro: “Meu coração e minha força eu deixo para vocês (mães de UTI). Sempre estarei orando por vocês. Para Deus nada é impossível, nunca percam a fé”, ela completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

“Queria agradecer a todos os médicos e enfermeiras que cuidaram do meu filho com tanto amor e carinho”, disse Bárbara, que também é mãe de uma menina, a pequena Ayla, de apenas dois aninhos. Vale lembrar que os três herdeiros da influenciadora são frutos de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

O que aconteceu com o filho de Bárbara Evans?

Bárbara Evans usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar notícias sobre o estado de saúde de seu filho Antônio, de 6 meses. O pequeno foi diagnosticado com bronquiolite e estava internado. Na semana passada, ela contou que o menino precisou voltar para a UTI pediátrica isolada, porque não estava respondendo ao tratamento. Inclusive, ela revelou que ele corria o risco de ser entubado.