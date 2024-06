Bárbara Evans fala sobre procedimentos estéticos após parto de gêmeos

Após o nascimento dos gêmeos Álvaro e Antônio, Bárbara Evans fala sobre procedimentos estéticos que irá realizar em seu corpo pós-parto; saiba mais!

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans não está satisfeita com seu corpo pós-parto. A filha de Monique Evans recentemente deu à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio em novembro do ano passado, e agora planeja fazer procedimentos estéticos para arrumar algumas coisas em seu corpo que lhe incomodam.

Em conversa com seus seguidores nos stories de seu Instagram oficial, a loira mostrou o resultado de seu corpo após seis meses do nascimento de seus filhos. No vídeo, ela mostrou que sua barriga e costas estão flácidas, além de que ela está incomodada com o tamanho de seus braços, suas coxas e com seus seios.

"Até que tô bem. Mas vou tirar a pele da barriga, vou tirar aqui atrás, vou subir os peitos, vou tirar a gordura aqui do meio das pernas. Ah amor, vou fazer tudo o que eu posso", confessou Bárbara.

A famosa ainda disse que não irá poder fazer todos os procedimentos e explicou o motivo. "Também queria dar uma afinadinha nos braços, mas aí meu médico falou que não pode fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu tive que escolher entre as costas ou os braços. Eu escolhi as costas. Depois eu dou uma emagrecida e os braços ficam finos, porque eu já fiz lipo", detalhou ela.

Confira:

Bárbara Evans teve filho internado na UTI recentemente

Antônio, um dos gêmeos de Bárbara Evans, passou 11 dias internado, sendo 10 deles na UTI pediátrica, recentemente. O pequeno foi diagnosticado com bronquiolite e correu até mesmo o risco de ser entubado. No último dia 12, ele teve alta hospitalar e sua mamãe compartilhou detalhes dos desafios durante a hospitalização do menino, e emocionou ao comemorar sua recuperação.

“Estamos de alta! Não sei por onde começar, foram 11 dias de hospital e 10 dias de UTI.

Meu filho de 6 meses teve bronquite e teve que ser internado. Esses 11 dias para mim, parecem meses e meses!! Como foi duro, quantas vezes eu precisei tirar forças de onde não existia mais para continuar, para dar amor e carinho”, disse Evans.

Em seguida, Bárbara exaltou a força do herdeiro: “Meu denguinho, como ele foi forte!! Tantas picadas, tantas aspirações, nossa. Só de lembrar meu coração chega a pegar fogo. Saio daqui uma nova mulher, uma nova mãe! Estou indo embora com meu filho, mas sempre vou estar pensando nessas mães e nessas crianças”, lamentou.

“Tantas histórias por trás de cada olhar… que a sua história fica “pequena”. Mães de UTI são as mães mais fortes que eu já conheci. Aqui não existe só a sua dor, só a dor do seu filho. NÃO! Aqui sentimos a dor de todos!! Uma torcendo pela outra. Estamos indo para casa graças a Deus”, a influenciadora digital desabafou sobre os momentos delicados.