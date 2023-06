Após foto com mulher, Duda Nagle mostra momento com Zoe: 'Juntinho'

Duda Nagle mostra momento especial com Zoe na casa da mãe e encanta após ter foto com arquiteta viralizada

O ator Duda Nagle teve seu nome virando assunto nos últimos dias ao ter uma foto com a arquiteta Camila Klein viralizada. Após esclarecer que a mulher não passava de uma fã, o pai de Zoe até foi criticado pela profissional. Diante da repercussão, ele não se abalou e mostrou como está sua vida pessoal.

Nesta quinta-feira, 29, o ex-companheiro de Sabrina Sato compartilhou um vídeo tomando café da manhã com a filha e celebrou o momento especial. Gravado pela mãe, a jornalista Leda Nagle, Duda apareceu brincando ao dar a panqueca para a herdeira comer antes de seu último dia de aula na escola.

"Poder acordar cedinho pra fazer panqueca e tomar café da manhã juntinho pra ir pra escola não tem preço. Ontem foi o último dia de aula do semestre e cada etapa tem que ser celebrada e é nos pequenos momentos do dia a dia que a gente vai honrando as nossas missões mais preciosas buscando sempre fazer tudo com presença, bom humor e disciplina", contou ele para os seguidores.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram ao verem o momento fofo da dupla. "Que amor", elogiaram os fãs. "Paizão", definiram outros.

Nesta quinta-feira, 29, a arquiteta que tirou uma foto com Duda Nagle em um evento se revoltou após os rumores de romance com o ator. "Ainda tem a petulância de dizer que sou fã, sendo que nunca o vi na TV. Oh, dó”, disparou ela sobre ele.

Duda Nagle fala sobre foto com arquiteta após imagem viralizar: 'Não conheço'

Uma foto de Duda Nagle com arquiteta Camila Klein está dando o que falar. Após a imagem viralizar e ter vários comentários "shippando" os dois, inclusive do pai da loira, o ator resolveu se pronunciar e esclareceu para o colunista Lucas Pasin quem seria a mulher.

Ao ser questionado sobre estar em um novo relacionamento após o fim do casamento com Sabrina Sato, com quem teve a filha Zoe, de quatro anos, o artista deu risada e logo contou a verdade sobre a ligação com a profissional.

"É apenas uma pessoa que pediu para tirar uma foto comigo. Nunca conversei mais de dois minutos. Não conheço ela", explicou Duda Nagle sobre a moça, que pediu para tirar a foto durante um evento no último sábado.

Camila Klein, de 43 anos, além de arquiteta renomada também é colunista de uma revista de decoração conceituada. Ela é seguida por mais de 350 mil fãs que acompanham em detalhes a sua vida profissional. Veja abaixo algumas fotos da profissional:

