Duda Nagle fala sobre foto com arquiteta após imagem viralizar: 'Não conheço'

Após foto com mulher viralizar, Duda Nagle fala sobre suposto novo relacionamento e surpreende com revelação

Uma foto de Duda Nagle com arquiteta Camila Klein está dando o que falar. Após a imagem viralizar e ter vários comentários "shippando" os dois, inclusive do pai da loira, o ator resolveu se pronunciar e esclareceu para o colunista Lucas Pasin quem seria a mulher.

Ao ser questionado sobre estar em um novo relacionamento após o fim do casamento com Sabrina Sato, com quem teve a filha Zoe, de quatro anos, o artista deu risada e logo contou a verdade sobre a ligação com a profissional.

"É apenas uma pessoa que pediu para tirar uma foto comigo. Nunca conversei mais de dois minutos. Não conheço ela", explicou Duda Nagle sobre a moça, que pediu para tirar a foto durante um evento no último sábado.

Camila Klein, de 43 anos, além de arquiteta renomada também é colunista de uma revista de decoração conceituada. Ela é seguida por mais de 350 mil fãs que acompanham em detalhes a sua vida profissional. Veja abaixo algumas fotos da profissional:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILA KLEIN | Arquiteta 🇧🇷 (@camilakleinarquiteta)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMILA KLEIN | Arquiteta 🇧🇷 (@camilakleinarquiteta)

Revelou detalhes

A apresentadora e influenciadora digital Sabrina Sato (42) decidiu abrir seu coração para falar sobre como está vivendo sua vida de solteira. A famosa terminou seu relacionamento com Duda Nagle depois de sete anos de união, e falou sobre o momento de maturidade e de autoconhecimento.

“Querendo ou não a gente acaba amadurecendo e a saída é você se conhecer mais, se amar mais, acreditar mais em você e fazer companhia para você, para sua filha e para a sua família. Então, acho que estou em um momento de me descobrir (...)”, contou a apresentadora, em uma entrevista para o TV Fama, que vai ao ar ainda nesta quarta-feira, 31.