Sabrina Sato fala sobre vida de solteira dois meses após separação de Duda Nagle

Apresentadora Sabrina Sato e Duda Nagle terminaram relacionamento após sete anos de união

A apresentadora e influenciadora digital Sabrina Sato (42) decidiu abrir seu coração para falar sobre como está vivendo sua vida de solteira. A famosa terminou seu relacionamento com Duda Nagle depois de sete anos de união, e falou sobre o momento de maturidade e de autoconhecimento.

“Querendo ou não a gente acaba amadurecendo e a saída é você se conhecer mais, se amar mais, acreditar mais em você e fazer companhia para você, para sua filha e para a sua família. Então, acho que estou em um momento de me descobrir (...)”, contou a apresentadora, em uma entrevista para o TV Fama, que vai ao ar ainda nesta quarta-feira, 31.

“Está sendo maravilhoso, estou curtindo bastante esse momento e pronta, não pronta para viver novas experiências, mas estou pronta, livre e me divertindo”, explicou a famosa, que diz estar aproveitando sua fase atual. Além disso, Sabrina aproveitou para falar sobre a parceria com João Vicente de Castro, seu ex-namorado.

“Nos encontramos muito, porque trabalhamos juntos e é sempre bom estar com o João. Ele é uma pessoa que tenho um carinho muito grande, um grande amigo que quero muito bem e a gente se diverte demais”, disse a famosa.

Sabrina Sato mostra imagens do seu treino e impressiona internautas

A apresentadora Sabrina Sato (42) mostrou um dia do seu treino na academia! Nesta semana, a estrela gravou um vídeo com momentos de sua atividade física ao lado do seu personal trainer na academia do seu prédio e mostrou que está com o corpo sarado. Para a ocasião, ela surgiu com um conjunto de top e calça justos ao corpo e ainda deixou a barriga reta à mostra. A estrela surgiu fazendo vários exercícios e até rebolou na frente do espelho para começar o dia com alegria.

